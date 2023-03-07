Sony Music працює над створенням анімаційного серіалу про дитячі роки Лео Мессі

Sony Music Entertainment та Leo Messi Management об’єдналися для створення анімаційного серіалу з Лео Мессі у головній ролі.

Історія зосередиться на дитячих роках майбутнього капітана збірної Аргентини з футболу. У серіалі звучатимуть оригінальні музичні твори від композиторів та виконавців Sony Music.

Мессі відомий як один з кращих футболістів у світі, і перемога Аргентини в фіналі Чемпіонату світу 2022 року, ще більше зміцнила цей статус. Він рекордсмен за кількістю забитих м’ячів у складі збірної (98 голів) та у складі «Барселони» (474 голи). З 2021 року Лео Мессі приєднався до французького клубу «Парі Сен-Жермен», де забив 18 м’ячів у 46 матчах. Він також семиразовий володар «Золотого м’яча».

Серіал із футбольною зіркою виходитиме англійською, іспанською та кількома іншими мовами. Розробку та поширення продукту контролюватиме підрозділ преміумконтенту Sony Music.

Sony Music Entertainment — друга за величиною у світі компанія звукозапису, продюсер подкастів, а також автор низки документальних фільмів про такі музичні гурти як Pearl Jam, Oasis, The E Street Band та Cypress Hill. Серіал про Мессі — перша анімаційна робота студії.

«У дитинстві я любив мультсеріали, а мої діти великі прихильники анімаційних персонажів. Хочу подякувати Sony Music за те, що приєдналися до проєкту. Сподіваюсь, результат сподобається всім глядачам», — коментує Мессі.

Джерело: Deadline