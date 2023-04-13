Sony підтримала Raspberry Pi фінансово та поділилася технологіями ШІ для камер

Компанія, що стоїть за лінійкою комп’ютерів Raspberry Pi, залучила інвестиції напівпровідникового підрозділу Sony у рамках угоди, спрямованої на просування її зусиль у галузі штучного інтелекту. Sony Semiconductor Solutions, дочірня компанія Sony Corporation, надала неназвану суму Raspberry Pi Ltd.

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Обсяг фінансування не розголошується, але Ебен Аптон, співзасновник та CEO Raspberry Pi, стверджує, що фірма залучила кошти у розмірі раунду фінансування 2021 року, тобто $500 млн.

Аптон заснував Raspberry Pi у 2012 році. Спочатку клієнтами Raspberry Pi були в основному ентузіасти та вчителі. З того часу компанія стала більш активним гравцем на корпоративному ринку – у звичайний рік приблизно 70% її продажів тепер припадає на комерційних клієнтів, які вбудовують її продукти у засоби виробництва або кінцеві вироби.

Угода розширює виробничі відносини між Sony та Raspberry Pi. Партнерство дозволить користувачам та розробникам Raspberry Pi отримати доступ до платформи Sony Aitrios, що дозволить їм розробляти програми візуального сприйняття для використання з ШІ камер з датчиками зображення IMX500.

За словами Аптона, люди вже експериментували з продуктами Raspberry Pi для програм машинного навчання. Партнерство з Sony дозволить їм зробити більше у цій галузі. Він вважає, що хоча GPT-4 та інші мовні моделі ШІ справді вражають, побоювання з їхнього приводу сильно перебільшені.

Джерело: CNBC