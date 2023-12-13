Найкращі ігри 2023 для PlayStation: Sony запустила голосування у різних номінаціях

Після запуску сторінки з персональними ігровими підсумками 2023 року Sony відкрила щорічне голосування за найкращі ігри 2023 року в офіційному блозі — воно приводиться серед користувачів, які можуть проголосувати за своїх фаворитів у 18 різних номінаціях, включно з “Гра 2023 року для PS5”.

Як завжди, у кожній з номінацій, окрім запропонованих Sony претендентів, є можливість запропонувати власний. Ігри, які отримали нагороду минулого року, не можуть бути включені до списку номінантів у тих же категоріях.

Проголосувати за улюблені ігри у всіх номінаціях можна до 18 грудня 09:59 за Києвом в офіційному блозі PlayStation, а після завершення обробки результатів голосування адміністрація PlayStation оголосить переможців. Ми ж своєю чергою вирішили перенести голосування в окремих номінаціях на сайт, щоб охочі могли проголосувати за улюблені ігри PlayStation прямо тут.

Найкраща гра 2023 року для PS5

Гра року PS5 Alan Wake 2 (64%, 7 голос(ов))

Marvel's Spider-Man 2 (18%, 2 голос(ов))

Armored Core VI Fires of Rubicon (9%, 1 голос(ов))

EA FC24 (9%, 1 голос(ов))

Свій варіант (коментарі) (0%, 0 голос(ов))

Street Fighter 6 (0%, 0 голос(ов))

Star Wars Jedi: Survivor (0%, 0 голос(ов))

Sea of Stars (0%, 0 голос(ов))

Resident Evil 4 (0%, 0 голос(ов))

Persona 5 Tactica (0%, 0 голос(ов))

Octopath Traveler II (0%, 0 голос(ов))

NBA 2K24 (0%, 0 голос(ов))

Mortal Kombat I (0%, 0 голос(ов))

Marvel's Midnight Suns (0%, 0 голос(ов))

Honkai: Star Rail (0%, 0 голос(ов))

Hogwarts Legacy (0%, 0 голос(ов))

Final Fantasy XVI (0%, 0 голос(ов))

Dredge (0%, 0 голос(ов))

Diablo IV (0%, 0 голос(ов))

Dead Space (0%, 0 голос(ов))

Cocoon (0%, 0 голос(ов))

Call of Duty: Modern Warfare III (0%, 0 голос(ов))

Baldur's Gate 3 (0%, 0 голос(ов)) Всего проголосовало: 11

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Ігрова студія року

Ігрова студія року Remedy (43%, 3 голос(ов))

CD Projekt RED (29%, 2 голос(ов))

FromSoftware (14%, 1 голос(ов))

Larian Studios (14%, 1 голос(ов))

KO_OP (0%, 0 голос(ов))

Свій варіант (коментарі) (0%, 0 голос(ов))

Ubisoft (0%, 0 голос(ов))

Square Enix (0%, 0 голос(ов))

Sabotage Studio (0%, 0 голос(ов))

Round 8 Studio (0%, 0 голос(ов))

Netherrealm Studios (0%, 0 голос(ов))

nDreams (0%, 0 голос(ов))

Avalanche (0%, 0 голос(ов))

Insomniac Games (0%, 0 голос(ов))

Geometric Interactive (0%, 0 голос(ов))

Capcom (0%, 0 голос(ов))

Blizzard (0%, 0 голос(ов))

Black Salt Games (0%, 0 голос(ов))

Awaceb (0%, 0 голос(ов)) Всего проголосовало: 7

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Найочікуваніша гра

Найочікуваніша гра (2024+) Grand Theft Auto VI (50%, 4 голос(ов))

Свій варіант (коментарі) (13%, 1 голос(ов))

Dragon's Dogma 2 (13%, 1 голос(ов))

Final Fantasy VII Rebirth (13%, 1 голос(ов))

Rise of the Ronin (13%, 1 голос(ов))

Marathon (0%, 0 голос(ов))

The Plucky Squire (0%, 0 голос(ов))

The Last of Us Part II Remastered (0%, 0 голос(ов))

Tekken 8 (0%, 0 голос(ов))

Suicide Squad: Kill the Justice League (0%, 0 голос(ов))

Stellar Blade (0%, 0 голос(ов))

Prince of Persia: The Lost Crown (0%, 0 голос(ов))

Pacific Drive (0%, 0 голос(ов))

Marvel's Wolverine (0%, 0 голос(ов))

Baby Steps (0%, 0 голос(ов))

Little Nightmares III (0%, 0 голос(ов))

Helldivers II (0%, 0 голос(ов))

Foamstars (0%, 0 голос(ов))

Final Fantasy XIV: Dawntrail (0%, 0 голос(ов))

Fairgame$ (0%, 0 голос(ов))

Destiny 2: The Final Shape (0%, 0 голос(ов))

Concord (0%, 0 голос(ов)) Всего проголосовало: 8

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Цікаво, що на нещодавній ігровій премії The Game Awards нашуміла Marvel’s Spider-Man 2 претендувала аж на 7 нагород, але жодної статуетки супергеройський екшен Insomniac Games та найуспішніший в історії ексклюзив PlayStation не отримав.