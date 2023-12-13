Новини Ігри 13.12.2023 о 17:52 comment views icon

Найкращі ігри 2023 для PlayStation: Sony запустила голосування у різних номінаціях

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Після запуску сторінки з персональними ігровими підсумками 2023 року Sony відкрила щорічне голосування за найкращі ігри 2023 року в офіційному блозі — воно приводиться серед користувачів, які можуть проголосувати за своїх фаворитів у 18 різних номінаціях, включно з “Гра 2023 року для PS5”.

Як завжди, у кожній з номінацій, окрім запропонованих Sony претендентів, є можливість запропонувати власний. Ігри, які отримали нагороду минулого року, не можуть бути включені до списку номінантів у тих же категоріях.

Проголосувати за улюблені ігри у всіх номінаціях можна до 18 грудня 09:59 за Києвом в офіційному блозі PlayStation, а після завершення обробки результатів голосування адміністрація PlayStation оголосить переможців. Ми ж своєю чергою вирішили перенести голосування в окремих номінаціях на сайт, щоб охочі могли проголосувати за улюблені ігри PlayStation прямо тут.

Найкраща гра 2023 року для PS5

Гра року PS5

  • Alan Wake 2 (64%, 7 голос(ов))
  • Marvel's Spider-Man 2 (18%, 2 голос(ов))
  • Armored Core VI Fires of Rubicon (9%, 1 голос(ов))
  • EA FC24 (9%, 1 голос(ов))
  • Свій варіант (коментарі) (0%, 0 голос(ов))
  • Street Fighter 6 (0%, 0 голос(ов))
  • Star Wars Jedi: Survivor (0%, 0 голос(ов))
  • Sea of Stars (0%, 0 голос(ов))
  • Resident Evil 4 (0%, 0 голос(ов))
  • Persona 5 Tactica (0%, 0 голос(ов))
  • Octopath Traveler II (0%, 0 голос(ов))
  • NBA 2K24 (0%, 0 голос(ов))
  • Mortal Kombat I (0%, 0 голос(ов))
  • Marvel's Midnight Suns (0%, 0 голос(ов))
  • Honkai: Star Rail (0%, 0 голос(ов))
  • Hogwarts Legacy (0%, 0 голос(ов))
  • Final Fantasy XVI (0%, 0 голос(ов))
  • Dredge (0%, 0 голос(ов))
  • Diablo IV (0%, 0 голос(ов))
  • Dead Space (0%, 0 голос(ов))
  • Cocoon (0%, 0 голос(ов))
  • Call of Duty: Modern Warfare III (0%, 0 голос(ов))
  • Baldur's Gate 3 (0%, 0 голос(ов))

Всего проголосовало: 11

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Ігрова студія року

Ігрова студія року

  • Remedy (43%, 3 голос(ов))
  • CD Projekt RED (29%, 2 голос(ов))
  • FromSoftware (14%, 1 голос(ов))
  • Larian Studios (14%, 1 голос(ов))
  • KO_OP (0%, 0 голос(ов))
  • Свій варіант (коментарі) (0%, 0 голос(ов))
  • Ubisoft (0%, 0 голос(ов))
  • Square Enix (0%, 0 голос(ов))
  • Sabotage Studio (0%, 0 голос(ов))
  • Round 8 Studio (0%, 0 голос(ов))
  • Netherrealm Studios (0%, 0 голос(ов))
  • nDreams (0%, 0 голос(ов))
  • Avalanche (0%, 0 голос(ов))
  • Insomniac Games (0%, 0 голос(ов))
  • Geometric Interactive (0%, 0 голос(ов))
  • Capcom (0%, 0 голос(ов))
  • Blizzard (0%, 0 голос(ов))
  • Black Salt Games (0%, 0 голос(ов))
  • Awaceb (0%, 0 голос(ов))

Всего проголосовало: 7

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Найочікуваніша гра

Найочікуваніша гра (2024+)

  • Grand Theft Auto VI (50%, 4 голос(ов))
  • Свій варіант (коментарі) (13%, 1 голос(ов))
  • Dragon's Dogma 2 (13%, 1 голос(ов))
  • Final Fantasy VII Rebirth (13%, 1 голос(ов))
  • Rise of the Ronin (13%, 1 голос(ов))
  • Marathon (0%, 0 голос(ов))
  • The Plucky Squire (0%, 0 голос(ов))
  • The Last of Us Part II Remastered (0%, 0 голос(ов))
  • Tekken 8 (0%, 0 голос(ов))
  • Suicide Squad: Kill the Justice League (0%, 0 голос(ов))
  • Stellar Blade (0%, 0 голос(ов))
  • Prince of Persia: The Lost Crown (0%, 0 голос(ов))
  • Pacific Drive (0%, 0 голос(ов))
  • Marvel's Wolverine (0%, 0 голос(ов))
  • Baby Steps (0%, 0 голос(ов))
  • Little Nightmares III (0%, 0 голос(ов))
  • Helldivers II (0%, 0 голос(ов))
  • Foamstars (0%, 0 голос(ов))
  • Final Fantasy XIV: Dawntrail (0%, 0 голос(ов))
  • Fairgame$ (0%, 0 голос(ов))
  • Destiny 2: The Final Shape (0%, 0 голос(ов))
  • Concord (0%, 0 голос(ов))

Всего проголосовало: 8

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Цікаво, що на нещодавній ігровій премії The Game Awards нашуміла Marvel’s Spider-Man 2 претендувала аж на 7 нагород, але жодної статуетки супергеройський екшен Insomniac Games та найуспішніший в історії ексклюзив PlayStation не отримав.

Підсумки The Game Awards: Baldur’s Gate 3 — гра 2023 року і ще 5 нагород (включно з вибором гравців), у Alan Wake 2 — три нагороди

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