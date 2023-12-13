Найкращі ігри 2023 для PlayStation: Sony запустила голосування у різних номінаціях

Після запуску сторінки з персональними ігровими підсумками 2023 року Sony відкрила щорічне голосування за найкращі ігри 2023 року в офіційному блозі — воно приводиться серед користувачів, які можуть проголосувати за своїх фаворитів у 18 різних номінаціях, включно з “Гра 2023 року для PS5”.
Як завжди, у кожній з номінацій, окрім запропонованих Sony претендентів, є можливість запропонувати власний. Ігри, які отримали нагороду минулого року, не можуть бути включені до списку номінантів у тих же категоріях.
Проголосувати за улюблені ігри у всіх номінаціях можна до 18 грудня 09:59 за Києвом в офіційному блозі PlayStation, а після завершення обробки результатів голосування адміністрація PlayStation оголосить переможців. Ми ж своєю чергою вирішили перенести голосування в окремих номінаціях на сайт, щоб охочі могли проголосувати за улюблені ігри PlayStation прямо тут.
Найкраща гра 2023 року для PS5
Гра року PS5
- Alan Wake 2 (64%, 7 голос(ов))
- Marvel's Spider-Man 2 (18%, 2 голос(ов))
- Armored Core VI Fires of Rubicon (9%, 1 голос(ов))
- EA FC24 (9%, 1 голос(ов))
- Свій варіант (коментарі) (0%, 0 голос(ов))
- Street Fighter 6 (0%, 0 голос(ов))
- Star Wars Jedi: Survivor (0%, 0 голос(ов))
- Sea of Stars (0%, 0 голос(ов))
- Resident Evil 4 (0%, 0 голос(ов))
- Persona 5 Tactica (0%, 0 голос(ов))
- Octopath Traveler II (0%, 0 голос(ов))
- NBA 2K24 (0%, 0 голос(ов))
- Mortal Kombat I (0%, 0 голос(ов))
- Marvel's Midnight Suns (0%, 0 голос(ов))
- Honkai: Star Rail (0%, 0 голос(ов))
- Hogwarts Legacy (0%, 0 голос(ов))
- Final Fantasy XVI (0%, 0 голос(ов))
- Dredge (0%, 0 голос(ов))
- Diablo IV (0%, 0 голос(ов))
- Dead Space (0%, 0 голос(ов))
- Cocoon (0%, 0 голос(ов))
- Call of Duty: Modern Warfare III (0%, 0 голос(ов))
- Baldur's Gate 3 (0%, 0 голос(ов))
Всего проголосовало: 11
Ігрова студія року
Ігрова студія року
- Remedy (43%, 3 голос(ов))
- CD Projekt RED (29%, 2 голос(ов))
- FromSoftware (14%, 1 голос(ов))
- Larian Studios (14%, 1 голос(ов))
- KO_OP (0%, 0 голос(ов))
- Свій варіант (коментарі) (0%, 0 голос(ов))
- Ubisoft (0%, 0 голос(ов))
- Square Enix (0%, 0 голос(ов))
- Sabotage Studio (0%, 0 голос(ов))
- Round 8 Studio (0%, 0 голос(ов))
- Netherrealm Studios (0%, 0 голос(ов))
- nDreams (0%, 0 голос(ов))
- Avalanche (0%, 0 голос(ов))
- Insomniac Games (0%, 0 голос(ов))
- Geometric Interactive (0%, 0 голос(ов))
- Capcom (0%, 0 голос(ов))
- Blizzard (0%, 0 голос(ов))
- Black Salt Games (0%, 0 голос(ов))
- Awaceb (0%, 0 голос(ов))
Всего проголосовало: 7
Найочікуваніша гра
Найочікуваніша гра (2024+)
- Grand Theft Auto VI (50%, 4 голос(ов))
- Свій варіант (коментарі) (13%, 1 голос(ов))
- Dragon's Dogma 2 (13%, 1 голос(ов))
- Final Fantasy VII Rebirth (13%, 1 голос(ов))
- Rise of the Ronin (13%, 1 голос(ов))
- Marathon (0%, 0 голос(ов))
- The Plucky Squire (0%, 0 голос(ов))
- The Last of Us Part II Remastered (0%, 0 голос(ов))
- Tekken 8 (0%, 0 голос(ов))
- Suicide Squad: Kill the Justice League (0%, 0 голос(ов))
- Stellar Blade (0%, 0 голос(ов))
- Prince of Persia: The Lost Crown (0%, 0 голос(ов))
- Pacific Drive (0%, 0 голос(ов))
- Marvel's Wolverine (0%, 0 голос(ов))
- Baby Steps (0%, 0 голос(ов))
- Little Nightmares III (0%, 0 голос(ов))
- Helldivers II (0%, 0 голос(ов))
- Foamstars (0%, 0 голос(ов))
- Final Fantasy XIV: Dawntrail (0%, 0 голос(ов))
- Fairgame$ (0%, 0 голос(ов))
- Destiny 2: The Final Shape (0%, 0 голос(ов))
- Concord (0%, 0 голос(ов))
Всего проголосовало: 8
Цікаво, що на нещодавній ігровій премії The Game Awards нашуміла Marvel’s Spider-Man 2 претендувала аж на 7 нагород, але жодної статуетки супергеройський екшен Insomniac Games та найуспішніший в історії ексклюзив PlayStation не отримав.
Підсумки The Game Awards: Baldur’s Gate 3 — гра 2023 року і ще 5 нагород (включно з вибором гравців), у Alan Wake 2 — три нагороди