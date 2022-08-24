Sony представила DualSense Edge — «ультраперсоналізований» контролер з можливістю заміни стіків та інших деталей

Sony підвищує рівень своїх геймпадів для PlayStation 5 — на виставці Gamescom компанія презентувала новий бездротовий контролер DualSense Edge. Аналог Xbox Elite отримав нові корисні функції, а також запропонує гравцям можливість адаптації геймпаду під їхній стиль гри.

На презентації компанія заявила — це перший в історії високопродуктивний контролер з можливістю глибокого налаштування. Користувачі зможуть повністю налаштувати геймпад під себе, перепризначивши або відключивши певні кнопки. Також у геймерів буде можливість регулювати чутливість та “мертві зони” стіків відповідно до своїх уподобань.

DualSense Edge дозволить власникам змінювати насадки для стіків на три типи: стандартні, з високим куполом і з низьким куполом. Та це не все — користувачі отримають можливість замінити модулі стіків, що є великою перевагою перед Xbox Elite. Правда, модулі продаватимуться окремо.

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Зате в комплекті будуть доступні два набори змінних кнопок, розташованих на задній панелі, які також можна буде кастомізувати. Ще одна особливість — наявність додаткових задніх кнопок — так званих “пелюсток”.

Підібравши оптимальні налаштування, ви можете зберегти їх в окремий профіль (всього можна додати до п’яти профілів). Підходить для тих, хто грає в ігри різних жанрів одночасно. Окремо виділена кнопка Fn відкриває меню налаштування профілів, гучності чату та інших параметрів.

У комплекті DualSense Edge, окрім змінних накладок та кнопок, буде постачатися чохол, в якому контролер заряджатиметься через USB, а також кабель USB-C зі спеціальним роз’ємом для міцної фіксації.

Sony не назвала ні ціни, ні дати випуску нового контролера, обмежившись показом презентаційного ролика. Але розробники пообіцяли поділитися усіма подробицями “найближчими місяцями”.

Нагадаємо, DualSense Edge – прямий конкурент контролера Xbox Elite від Microsoft, який використовується в приставках Xbox Series X і Series S. Xbox Elite теж має широкі можливості кастомізації: змінні мініджойстики з регулюванням пружності ходу, пелюстки різної форми та можливість призначати альтернативні функції для інших кнопок.

Раніше ми розповідали, що Sony продала 21,7 млн PS5 і суттєво (на 16%) знизила прогноз річного прибутку PlayStation через падіння продажів ігор.

Джерело: The Verge