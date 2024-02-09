Sony видаляє цифрові бібліотеки Funimation, які мали бути доступними «назавжди»

Що у вашому розумінні назавжди? Для Sony, коли справа стосується цифрових медіа, мова може йти про пару років.

Funimation — стримінг для аніме, який належить Sony — нещодавно оголосив, що цифрові бібліотеки передплатників будуть недоступні на платформі вже з 2 квітня. Протягом багатьох років сервіс стверджував, що цифрові копії придбаних фільмів та серіалів будуть доступні «назавжди», але «з деякими обмеженнями».

Річ у тім, що Sony у 2021 році придбала конкурентну для Funimation стримінгову службу Crunchyroll, і з того часу ширилась думка про те, що компанія зрештою об’єднає ці два сервіси. І це зрештою сталося.

Застосунок та вебсайт Funimation закриються, а активні акаунти служби перетворяться на акаунти Crunchyroll. Більшість каталогу Funimation нібито «доступна на Crunchyroll».

Водночас, окрім стримінгової трансляції відео, Funimation також дублювала та випускала аніме на фізичних носіях (DVD чи Blu-ray) з цифровим кодом, який згодом абоненти могли додати Funimation і передивлятись на платформі.

«Crunchyroll наразі не підтримує цифрові копії Funimation, а отже доступ до раніше доступних цифрових копій підтримуватися не буде. Однак ми постійно працюємо над покращенням наших пропозицій контенту та надаємо винятковий досвід трансляції аніме. Ми цінуємо ваше розуміння та заохочуємо вас дослідити велику бібліотеку аніме, доступну на Crunchyroll», — йдеться у заяві Funimation.

За відшкодуванням Funimation спрямовує клієнтів до своєї служби підтримки, де ті можуть «побачити доступні варіанти залежно від способу оплати», але про повернення грошей за DVD або Blu-ray з копіями, доступними «назавжди», у повідомленні не згадується.

Для людей, яким не вистачає місця, ресурсів або інтересу до підтримки бібліотеки фізичних носіїв, це був хороший спосіб зберегти цінні шоу та фільми, не витрачаючи більше грошей. Він також забезпечив простий спосіб отримати доступ до придбаних мультимедійних файлів онлайн, якщо ви, наприклад, були у подорожі й хотіли переглянути придбані DVD-диски з аніме. Зрештою, люди могли загубити фізичні носії чи, розраховуючи на примітку «назавжди», просто викинути.

Джерело: Ars Technica