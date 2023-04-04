Китайська Space Pioneer успішно вивела на орбіту ракету Тяньлун-2, що працює на рідкому паливі

Це перша китайська приватна космічна компанія, якій вдалось досягти орбіти з ракетою на рідкому паливі.

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Тяньлун-2 стартувала з транспортно-монтажної установки в Центрі запуску супутників Цзюцюань 2 квітня. Серед корисного навантаження ракети перебував експериментальний супутник дистанційного зондування Ai Taikong Kexue. Космічні сили США зареєстрували об’єкт на сонячно-синхронній орбіті 478 на 496 кілометрів із кутом нахилу 97,4 градуса.

Триступенева Тяньлун-2 має висоту 32,8 метра та діаметр 3,35 метра, й здатна вивести 2000 кг вантажу на низьку навколоземну орбіту (LEO) висотою 200 км або 1500 кг на сонячно-синхронну орбіту (SSO) висотою 500 кілометрів. Перший ступінь оснащений трьома газогенераторними двигунами YF-102 з тягою 85 тонн. Ракета використовує паливо, очищене з вугілля, а не з нафти, повідомляє Space Pioneer.

Успішний запуск ракети на рідкому паливі відкриває важливу віху у розвитку комерційного космічного сектора Китаю, який активізувався лише наприкінці 2014 року зі зміною політики уряду. У 2023 році заплановано понад 20 запусків китайських комерційних ракет. Нові приватні пускові установки також нададуть можливість Китаю прискоритись у побудові космічної станції Тяньгун та розгортанні національного мегасузір’я супутників.

Space Pioneer каже, що залучила майже 3 мільярди юанів ($438 млн) фінансування з моменту свого заснування у 2018 році. Частина інвесторів пов’язані з державними організаціями – це Китайська міжнародна капітальна корпорація (частково державна інвестиційна компанія), CCB International, що належить Корпорації китайського будівельного банку, і CITIC Construction, інженерно-будівельне відділення китайської державної CITIC Group, Чжецзянський університет. Компанія також отримала спонсорську підтримку та інвестиції від міста Чжанцзяган, де будує заводи з виробництва ракет.

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Кошти, зібрані за два останні раунди фінансування, використають для розробки ракети-носія Тяньлун-3 і її двигунів, будівництва необхідних пускових установок і залучення спеціалістів. Space Pioneer каже, що також розробляє власні керолоксові двигуни поетапного згоряння.

Майбутня багаторазова двоступенева ракета на керолоксі Tianlong-3 зможе підняти до 15 тонн корисного вантажу на LEO і планує запускати партії по 60 супутників за один запуск для мегасузір’я зв’язку Guowang LEO в Китаї. Long March 5B наразі вважається основною пусковою установкою для проєкту. Перший запуск Tianlong-3 може відбутися на початку 2024 року. З 2025 року компанія планує збільшити частоту до понад 12 запусків на рік.

Цікаво, що Space Pioneer починала з розробки двигунів, що працюють на екологічно чистому монопаливі. Компанія нині конкурує з такими стартапами, як iSpace, OneSpace і Galactic Energy, які також випробували або здійснили запуски легких твердопаливних ракет, а також побічних продуктів гігантських державних підприємств CASC (China Rocket), CASIC (Expace) і Китайської академії наук (CAS Space).

iSpace, OneSpace і Galactic Energy також спрямовують зусилля на розробку альтернативних версій: iSpace створює власну ракету з металоксовим двигуном Hyperbola-2, а Galactic Energy розробляє двоступеневу керосиново-кисневу Pallas-1 (призначену для транспортування 5000 кілограмів на LEO або 3000 кілограмів на SSO). Обидві можуть бути запущені у 2023 році.

спрямовують зусилля на розробку альтернативних версій: iSpace створює власну ракету з металоксовим двигуном Hyperbola-2, а Galactic Energy розробляє двоступеневу керосиново-кисневу Pallas-1 (призначену для транспортування 5000 кілограмів на LEO або 3000 кілограмів на SSO). Обидві можуть бути запущені у 2023 році. Ще одна фірма Deep Blue Aerospace також випробовує свою багаторазову ракету-носій Nebula-1. А компанія Landspace минулого тижня оголосила про завершення остаточного збирання своєї другої метанової ракети Zhuque-2, яка спробує виправити невдачі грудневого запуску.

Головний космічний підрядник Китаю CASC раніше представив концепції багаторазових металоксових пускових установок і версію Long March 9, що працює на метані. Головний шанхайський ракетобудівний інститут теж розглядає рішення для запуску металоксу.

Джерело: Space News