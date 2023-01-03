SpaceX запустила одночасно 114 супутників. Серед них — український наносупутник PolyITAN-HP-30, який створили в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Сьогодні, 3 січня, компанія SpaceX здійснила перший запуск ракети Falcon 9 у 2023 році. Місія Transporter-6 призначена для виведення на низьку навколоземну орбіту відразу 114 супутників. Одним із них є український наноспутник PolyITAN-HP-30, створений до 30-річчя незалежності України.

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Запуск ракети з Космічного пускового комплексу-40 (SLC-40) на мисі Канаверал пройшов успішно. Перший ступінь ракети, що використовується для місії Transporter-6, раніше вже застосовувався в кількох інших місіях: GPS III-3, Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34 та 10 Starlink. Після відділення ступень Falcon 9 успішно приземлився в посадкову зону 1 (LZ-1) Станції космічних сил на мисі Канаверал.

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Супутник PolyITAN-HP-30 створили навчальні КПІ ім. Ігоря Сікорського за бюджетні кошти, надані Міністерством освіти і науки України. Припускається, що після виходу на плановану орбіту наноспутник забезпечить реалізацію наукового експерименту з дослідження ефективності функціонування теплових труб різних конструкцій як основного елемента системи термостабілізації космічних апаратів.