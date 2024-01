SpaceX запустила третю приватну місію Axiom на МКС — з екіпажем із 4-х осіб

Місія Ax-3 перевозить перший повністю європейський екіпаж Axiom Space — з астронавтом Туреччини зокрема, який стане першим громадянином країни, що побував на навколоземній орбіті.

Ракета SpaceX Falcon 9 стартувала з майданчика 39A Космічного центру Кеннеді 18 січня о 23:49 за Києвом із капсулою SpaceX Dragon Freedom з чотирма астронавтами на борту. Багаторазовий перший ступінь ракети від’єднався через дві з половиною хвилини після старту, щоб почати спуск назад на мис Канаверал для посадки. Верхній ступінь запалив один двигун, щоб вивести капсулу на орбіту.

Liftoff for #Ax3 🚀 The first all-European commercial astronaut mission has lifted off! Go #Ax3 pic.twitter.com/ihFElmx14q

Подорож займе 36 годин (стиковка запланована на суботу), а сама місія триватиме 2 тижні.

SpaceX вже вдванадцяте запускає місію з польоту людини у космос, а нинішня має стати лише першою з п’яти запланованих для Dragon на цей рік.

Чотиримісний Ax-3 очолює американо-іспанський громадянин Майкл Лопес-Алегріа — колишній астронавт NASA, який наразі є головним астронавтом Axiom Space і керував першим приватним польотом компанії. Компанію йому склали Волтер Вілладей, полковник ВПС Італії, який торік побував у суборбітальному польоті з Virgin Galactic; перший астронавт Туреччини Альпер Гезеравчі; та член резерву астронавтів Європейського космічного агентства Маркус Вандт.

SpaceX was founded to help create a future where not just hundreds but thousands and ultimately millions of people can travel off Earth, to live and work in space and on other planets. pic.twitter.com/xxPjwqRJHT

