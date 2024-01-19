SpaceX запустила третю приватну місію Axiom на МКС — з екіпажем із 4-х осіб

Місія Ax-3 перевозить перший повністю європейський екіпаж Axiom Space — з астронавтом Туреччини зокрема, який стане першим громадянином країни, що побував на навколоземній орбіті.

Ракета SpaceX Falcon 9 стартувала з майданчика 39A Космічного центру Кеннеді 18 січня о 23:49 за Києвом із капсулою SpaceX Dragon Freedom з чотирма астронавтами на борту. Багаторазовий перший ступінь ракети від’єднався через дві з половиною хвилини після старту, щоб почати спуск назад на мис Канаверал для посадки. Верхній ступінь запалив один двигун, щоб вивести капсулу на орбіту.

Liftoff for #Ax3 🚀

The first all-European commercial astronaut mission has lifted off! Go #Ax3 pic.twitter.com/ihFElmx14q — Axiom Space (@Axiom_Space) January 18, 2024

Falcon 9’s first stage booster has landed at Landing Zone 1 pic.twitter.com/9FUwT4YZHp — SpaceX (@SpaceX) January 18, 2024

Подорож займе 36 годин (стиковка запланована на суботу), а сама місія триватиме 2 тижні.

SpaceX вже вдванадцяте запускає місію з польоту людини у космос, а нинішня має стати лише першою з п’яти запланованих для Dragon на цей рік.

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Чотиримісний Ax-3 очолює американо-іспанський громадянин Майкл Лопес-Алегріа — колишній астронавт NASA, який наразі є головним астронавтом Axiom Space і керував першим приватним польотом компанії. Компанію йому склали Волтер Вілладей, полковник ВПС Італії, який торік побував у суборбітальному польоті з Virgin Galactic; перший астронавт Туреччини Альпер Гезеравчі; та член резерву астронавтів Європейського космічного агентства Маркус Вандт.

SpaceX was founded to help create a future where not just hundreds but thousands and ultimately millions of people can travel off Earth, to live and work in space and on other planets. pic.twitter.com/xxPjwqRJHT — SpaceX (@SpaceX) January 18, 2024

У коментарях, переданих на Землю незабаром після запуску, 65-річний Лопес-Алегріа описав свої відчуття:

«‎Прискорення, трохи вібрації, просто відчуття, що ти рухаєшся швидко. Вау, який кайф!».

Вілладей, Гезеравчі та Вандт летять на космічну станцію через контракти, укладені їхніми урядами з Axiom. Усі — виконуватимуть наукові експерименти, розроблені дослідниками їхньої країни, а також братимуть участь в освітніх та інформаційних заходах.

На Ax-3 загалом проведуть понад 30 досліджень: починаючи від біологічних і фізіологічних експериментів, спрямованих на визначення того, як мікрогравітація впливає на організм людини, і завершуючи технологічними демонстраціями. Наприклад, італійські ВПС розробили програмний інструмент, який надаватиме МКС попередження про космічне сміття та погоду. Туреччина обрала досліди в галузі генетики та металургії, а Швеція та Європейське космічне агентство спонсорують експерименти з дослідження мозку, стовбурових клітин, дистанційного керування та ШІ.

Для ESA тим часом політ Вандта — перших випадок, коли агенція вивела свого астронавта на орбіту через угоду з комерційною компанією, а не за міжурядовою угодою з США чи росією. На цей час в Європейського космічного агенства 6 діючих астронавтів, 5 нових і 12 резервних (резервний астронавт з Польщі може відправитися в місію Axiom пізніше цього року).

Axiom не поширює інформацію про ціни місій, але в минулому місце коштувало близько $55 млн. Компанія також планує запустити власну приватну космічну станцію, яку почне будувати як частину МКС. Перший модуль, який під’єднають до модуля Harmony, можуть запустити у 2026 році; до кінця десятиліття поступово запустять додаткові компоненти, включно з тепловим регулюванням і модулем живлення; і зрештою відокремлять станцію від МКС для незалежної роботи на орбіті.

Джерело: Space, Ars Technica