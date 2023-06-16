Spill — нова соцмережа від звільнених працівників Twitter вже доступна в застосунку для iOS

Бета-версія застосунку Spill вже доступна в App Store за запрошеннями.

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Торік Альфонзо Террел працював глобальним керівником соціальних і редакційних питань у Twitter, а після приходу Ілона Маска та звільнення, заснував власну компанію, зібравши $2,75 млн від інвесторів.

Spill – це візуальна програма для створення мультимедійних мікроблогів з інтерфейсом, схожим на Tumblr, та хронологічною стрічкою. У верхньому меню відображаються популярні дописи та хештеги, а в нижньому – віконце для публікації тексту, gif-файлів, відео, фотографій, посилань та опитувань.

Під час запуску альфа-версії Spill компанія навмисно шукала темношкірих та квір-авторів, оскільки вважає, що саме вони створюють тренди та меми, які далі поширюються в інтернеті. Соцмережа була запущена у партнерстві з «The Blackening» – новим фільмом жахів з виключно темношкірими акторами.

Кенія Паргем, яка приєдналася до Spill у березні як глобальний віцепрезидент зі спільноти та партнерства, разом з Террелом (який раніше також працював директором з цифрового маркетингу в HBO) розробляє стратегію використання медіаспонсорства для збільшення прибутку.

Twitter, та його альтернативи, такі як Bluesky Джека Дорсі, мають проблеми з модеруванням вмісту. В останньої склались важкі стосунки з темношкірими користувачами, коли соцмережа не змогла вилучити погрозливі коментарі на адресу темношкірої жінки-інфлюенсера. В Spill вважають, що модерацію може покращити система оцінок – користувачі будуть регулярно отримувати бали, і якщо вони будуть високими, то соцмережа надаватиме доступ до нових функцій чи інших переваг.

«Ми хотіли б стимулювати позитивну, нетоксичну поведінку та винагороджувати людей за те, що вони послідовні, активні та роблять внесок у платформу, не зважаючи на кількість підписників», — сказав Террелл.

Він додав, що подібні оцінки існують у більшості соціальних мереж — просто їх не показують користувачу.

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Spill також створює власну велику мовну модель для модерування вмісту, оскільки існуючі системи часто позначають твіти темношкірих людей, як образливі. Платформа також планує додати функції на основі блокчейну, щоб винагороджувати користувачів, які створюють вірусні тенденції.

Джерело: Techspot