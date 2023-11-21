Spotify платила Google знижену комісію за підписку або не платила зовсім ─ компанії уклали спецугоду

Spotify уклала спеціальну угоду з Google. Її умови дозволяють Spotify не сплачувати комісію Google, коли користувачі оформлюють підписку на Android, використовуючи власну платіжну систему потокового сервісу. Це стало відомо завдяки свідченням у судовому процесі Epic Games проти Google, що триває.

У рамках тієї ж угоди Spotify платила Google лише 4% комісії, якщо користувачі підписувалися на сервіс через Google. Це набагато менше, ніж платять більшість інших застосунків за передплату через Google Play Store – звичайна ставка комісії становить 15%. У рамках угоди Google та Spotify погодилися внести по $50 млн у «фонд успіху».

«Прослуховування музики – одна з основних цілей [телефону]… якщо у нас не буде правильної роботи Spotify у всіх сервісах Play та основних сервісах, люди не будуть купувати телефони Android», – заявив у суді голова напряму партнерства Google Дон Харрісон.

В окремому коментарі представник Google пояснив, що «невелика кількість розробників, які найбільше інвестують в Android і Play, можуть мати різну плату за обслуговування в рамках ширшого партнерства». Такі інвестиційні партнерства дозволяють залучити більше користувачів до Android та Play, «постійно покращуючи досвід для всіх користувачів та створюючи нові можливості для всіх розробників».

Epic Games подала позов проти Google у 2020 році, звинувативши пошукового гіганта в тому, що той використав Google Play Store на Android як незаконну монополію і змушував розробників додатків платити необґрунтовано високу комісію за внутрішні покупки. Аналогічний позов висунули й проти Apple.

Spotify спочатку підтримала Epic у боротьбі з Google та Apple. Але у 2022 році компанія приєдналася до програми Google User Choice Billing, яка дозволяє Android застосункам використовувати власні платіжні системи в обмін на скорочення комісії Google. Спеціальна угода, розкрита в суді, показала, що Google готова зробити ще більше винятків для таких популярних застосунків, як Spotify.

Джерело: Engadget