США розслідують, чи не загрожують нацбезпеці авто, виготовлені в Китаї

У 2023 році Китай відправив за кордон 5,26 мільйона автомобілів — країна обігнала Японію та стала найбільшим експортером автомобілів у світі.

Адміністрація Байдена ініціювала розслідування щодо автомобілів, виготовлених в Китаї та інших країнах, «що викликають занепокоєння», аби визначити чи не становлять вони загрози. В Білому домі зазначають, що автівки мають «постійне підключення до телефонів водіїв», а завдяки системам допомоги водію можуть отримати «інформацію про інші транспортні засоби та американську інфраструктуру загалом».

«Авто збирають велику кількість конфіденційних даних про своїх водіїв і пасажирів; регулярно використовують камери та датчики для запису детальної інформації про інфраструктуру США; безпосередньо взаємодіють з критичною інфраструктурою; ними можна керувати віддалено», — йдеться у заяві.

Очолить розслідування Міністерство торгівлі.

«Нам потрібно зрозуміти, наскільки великі масиви інформації може отримувати технологія цих авто, та чи можна дистанційно маніпулювати підключеними транспортними засобами. Ми збираємо інформацію, щоб визначити, чи вживати заходів», — сказала міністр торгівлі Джина Раймондо.

Як зазначає The Washington Post, автомобілі, виготовлені в Китаї, поки що не дуже поширені на дорогах США (зокрема, через мито у 27, 5%), однак на ринках Європи стають вже звичним явищем. За даними Асоціації пасажирських автомобілів Китаю, у 2023 році країна продала за кордон 5,26 мільйона автомобілів — і таким чином обігнала Японію та стала найбільшим автоекспортером у світі.

Представники США заявили, що ще «занадто рано» визначати, який вплив розслідування матиме на Tesla — американську компанію, яка виробляє електромобілі в Китаї. Майже третина електромобілів, експортованих з Китаю торік — моделі Tesla, вироблені на її заводі в Шанхаї, зазначає Financial Times.

Тим часом у Китаї власники автівок Tesla вже стикаються з обмеженнями, включаючи заборону на паркування авто в деяких військових комплексах у Пекіні через побоювання, щодо вбудованих камер. Деяким місцевим військовослужбовцям і співробітникам важливих державних установ і підприємств заборонено їздити на Tesla на роботу.

Вечірній курс Fullstack Web Development. Якщо у вас проблеми з вільним часом, але є велике бажання потрапити в ІТ, то вечірні курс стане справжньою знахідкою для вас. Дійзнайтеся більше

Раніше США закрили китайським телекомунікаційним компаніям доступ на свій ринок, посилаючись на занепокоєння щодо даних, і назвали Huawei й ZTE загрозами.Цього тижня Байден видав указ, спрямований на заборону продажу особистих даних американців таким країнам як рф та Китай.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!