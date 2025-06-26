Стало гірше: «М3ҐАН 2.0» рознесли на Rotten Tomatoes з 65% за відсутність жахів та плутаний сюжет, але є «хороша комедія»

Кадр з фільму «М3ҐАН 2.0»

Науково-фантастичний фільм жахів «М3ҐАН 2.0» від Universal Pictures отримав перші рецензії та оцінки — і, судячи з усього, сиквел не виправдав високих очікувань, встановлених його попередником два роки тому.

Наразі у «М3ҐАН 2.0» скромні 65% на Rotten Tomatoes (в оригіналу, для порівняння, 93%) із критикою за відсутність «страшних моментів», як для горору, і нечіткий сюжет.

«М3ҐАН 2.0» продовжує історію однойменної ляльки зі штучним інтелектом (Емі Дональд з озвучкою Дженни Девіс), яка стає ворожою до будь-кого, хто стає між нею та опікуваною неї людиною. У сиквелі, дія якого відбувається через два роки, її перебудовують для протистояння роботу-гуманоїду Амелії (Іванна Сахно), яка допомагає лиходіям захопити світ.

Джерард Джонстон повернувся до режисури, як і акторська команда у складі Еллісон Вільямс, Вайолет Макгроу, Браяна Джордана Альвареса і Джен Ван Еппс. Серед новачків – Аристотель Атарі («Хитрощі»), Тімм Шарп («Персі Джексон і олімпійці») і Джемейн Клемент («Що ми робимо у тінях»).

Далі кілька прямих цитат із рецензій профільних видань:

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«Обмеженням “М3ҐАН 2.0” є те, що це компетентне, але громіздке переосмислення концепції оригіналу. Є кілька моментів, які ви захочете побачити — наприклад, як М3ҐАН танцює на сцені, або кульмінаційна бійка, яка перетворюється на поклоніння Стівену Сігалу, або абсурдність того, як М3ҐАН заспокоює Джемму, співаючи “This Woman’s Work” Кейт Буш. Але цього може бути недостатньо. Фільм місцями кумедний, місцями перебільшений. Залишається сподіватися, що третя частина буде зухвалішою, фанковішою та божевільнішою», — Оуен Глейберман, Variety.

«Фільм виглядає відшліфованим завдяки елегантній широкоекранній візуалізації оператора Тобі Олівера. Але він стає нудним, оскільки виникає плутанина навколо того, хто контролює Амелію і як її зупинити. Сама М3ҐАН лишається чудовим творінням з неперевершеним почуттям гумору, а хитромудре поєднання солодкості та загрози персонажа аж ніяк не розкрито», — Девід Руні, Hollywood Reporter.

«Він непогано рухається на початку, але у фінальному акті починають збиватися як сюжет, так і темп. Ключова проблема “М3ҐАН 2.0” полягає в тому, що, здається, він не знає, як насправді ставитися до ШІ; йому важко збалансувати позицію, яка здається своєчасною та майже радикальною в культурному ландшафті, одержимому ChatGPT. Якщо штучний інтелект такий поганий і небезпечний, як нам постійно твердить фільм, чому ми вболіваємо за перемогу М3ҐАН, істоти зі штучним інтелектом? Тут є кілька цікавих ідей щодо моралі та людської відповідальності стосовно ШІ, але фільм, здається, усвідомлює скрутне становище, в яке він потрапив, лише в останню хвилину, і результатом є дещо розчаровуючий висновок», — Емілі Гарбутт, Total Film.

Перший фільм, нагадаємо, зібрав $181 млн у прокаті за бюджету всього у $12 млн. Сиквел вийде в кінотеатрах 27 червня, тоді як вже 2 січня 2026 року на нас очікує спіноф під назвою «Soulm8te» — еротичний трилер про чоловіка, який купує андроїда з ШІ, аби впоратись із втратою дружини.