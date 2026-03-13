Знайдено втрачені епізоди "Доктора Хто" з 1960-х років: їх випустять в ефір

Кадри з ранніх сезонів серіалу "Доктор Хто". Зображення: BBC

BBC планує випустити в ефірі два нещодавно віднайдені епізоди “Доктора Хто” з 1960-х років за участі актора Вільяма Гартнелла. Невідомо, як саме неназваний колекціонер отримав унікальні кадри, але після його смерті їх передали благодійній організації Film is Fabulous.





Епізоди під назвами “Початок кошмару” та “Планета диявола” вийшли в ефір у межах третього сезону “Доктора Хто” в листопаді 1965 року. Вони були частиною 12-серійної сюжетної лінії, де персонаж протистоїть Далекам, і транслювалася лише у Великій Британії. Вважалось, що кадри було надто жорстокими для показу за кордоном, а згодом їх взагалі наказали стерти.

В сучасні часи фани мали змогу побачити лише частину втраченої історії. Ще один з епізодів під назвою “День Армагеддону” у 2004 році виявив колишній інженер BBC. За сюжетом він якраз виходив між вищеназваними двома, а це означає, що глядачі нарешті отримають цільну частину сезону, в якій викладено генеральний план Далеків.

Організація Film is Fabulous організувала спецпоказ в кінотеатрі, на який запросила Пітера Первеса, що зіграв першого асистента Доктора, Стівена Тейлора. При цьому актору не повідомляли, що втрачені епізоди знайшли, а запланували зустріч нібито з метою інтерв’ю. Кажуть, що актор дивився їх зі сльозами на очах.

“Я ще ніколи не був настільки приголомшеним”, — каже Первес. “Навіть не впевнений, чи бачив їх на початку виходу в ефір. Я пам’ятаю історії, але кадри мені не надто знайомі”.

Зі слів актора, епізоди є особливими ще й тому, що включають лише четверту появу Далеків. Надалі у Film is Fabulous планують провести ще кілька спецпоказів, а цього Великодня їх додадуть на BBC iPlayer.





Джерело: Games Radar