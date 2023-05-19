Star Wars: Galactic Starcruiser — все. Disney закриває неймовірний (і достобіса дорогий!) готель у стилі Зоряних воєн через 1,5 року після відкриття

Walt Disney World вирішив закрити тематичний готель Star Wars: Galactic Starcruiser, де всі охочі могли стати героями космічної саги та поринути в одну з історій, що відбуваються «давним-давно в одній далекій-далекій галактиці» — всього за $5 000 (вартість за дві ночі). В апдейті на вебсайті Disney повідомляється, що Starcruiser, знову відкриється 26 травня 2023 року та востаннє прийме гостей 28-30 вересня.

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Це той самий готель, для якого Disney раніше створила дуже реалістичну репліку світлового меча з висувним лезом (ось тут ми писали про нього).

«Ми надзвичайно пишаємося всіма акторами, а також художниками, дизайнерами та інженерами Walt Disney Imagineering, які втілили в життя проєкт Star Wars: Galactic Starcruiser, і з великим нетерпінням чекаємо, що гості зможуть отримати чудовий досвід під час подорожей протягом наступних місяців, що залишилися. Дякуємо нашим гостям та фанатам за незабутні враження та спогади». із повідомлення Disney

Star Wars: Galactic Starcruiser вперше відкрив двері для відвідувачів трохи більше як рік тому —1 березня 2022 року. Цей розкішний готель у Всесвітньому центрі відпочинку Волта Діснея відтворює інтер’єр зоряного крейсера Halcyon — з продуманими до найдрібніших деталей декораціями, інтерактивними заходами, тематичними обідами та розважальними програмами, що охоплюють дві ночі. Але пригода ця не із дешевих — беручи до уваги ціну близько $4 807 за двох дорослих (або $5 999 за трьох дорослих і одну дитину), мабуть, навіть серед фанатів «Зоряних воєн» мало хто може дозволити собі цей «атракціон».

Насправді перший тривожний дзвіночок пролунав на початку березня, коли Disney анонсував зменшення щотижневих заїздів з жовтня до двох замість стандартних трьох чотирьох. Оскільки Halcyon відлетить у вересні, ці зміни більше неактуальні — наразі Disney призупинила нові бронювання до 26 травня, щоб «обговорити інші варіанти» з клієнтами, які вже оформили замовлення на 30 вересня й більш пізні дати.

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Закриття Galactic Starcruiser — не єдина прикрість. В той самий день Боб Айгер, який наприкінці 2022 року повернувся на посаду гендиректор, повідомив про скасування планів будівництва кампусу для співробітників вартістю $1 млрд поблизу тематичного парку в Орландо, штат Флорида. Цей крок, який Айгер пояснює «зміною умов ведення бізнесу» у внутрішньому листуванні, ймовірно, є наслідком конфлікту Disney з губернатором Флориди, республіканцем Роном Десантісом, припускає The Verge. Минулого місяця Disney подав до суду на Флориду, звинувативши владу штату в «цілеспрямованій кампанії помсти» після того, як медіагігант виступив проти скандального закону «Don’t Say Gay» Відповідно до положень ініціативи, вчителям початкових шкіл заборонено навіть визнавати існування гомосексуалів, а у разі порушень батьки можуть засудити навчальний заклад. Скасування проєкту, серед іншого, означає, що 2000 співробітникам Disney у Каліфорнії більше не доведеться переїжджати до Флориди — одна з причин (інша — відсутність підтримки спільноти ЛГБТІК), чому працівники влаштували масштабні протести минулого року.

Наразі Disney, як багато інших корпорацій, переживає непрості часи — наприкінці квітня у компанії почався другий раунд масових звільнень. Загалом в межах реструктуризації Disney до літа звільнить 7000 співробітників (3,2% всього штату) та повністю ліквідує підрозділ метавсесвіту.