Помилка в перекладі «Гри в кальмара» зіпсувала передісторію Гравця 388

Гравець 388 у другому сезоні «Гри в кальмара»

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Фани «Гри в кальмара» знайшли помилку в перекладі третього сезону, яка зіпсувала передісторію одного з гравців.

Гравець 388, на ім’я Де Хо, вперше привернув до себе увагу в другому сезоні, де успішно пройшов «шестиногий пентатлон» — випробування, що включало серію з 5 мініігор за участю п’яти людей з пов’язаними одне з одним ногами. Згодом Де Хо приєднався до повстання Гі Хуна і, зважаючи на його заяви про службу в морській піхоті, вважався гідним доповненням для команди. Вже у процесі виявилось, що персонаж має проблеми зі зброєю, майже не стріляє по ворогах та зрештою пасує від страху у фіналі, залишивши своїх приятелів без набоїв.

Рішення персонажа зрештою пояснили в третьому сезоні тим, що він збрехав про службу в армії й ніколи раніше не тримав у руках зброї — дивина, зважаючи на те, що чоловіки 18-28 років у Південній Кореї мають служити у збройних силах протягом 18-21 місяця.

Однак так пояснення звучало лише для тих, хто переглядав серіал в англійському чи українському дубляжі, чи з субтитрами, тоді як фани згодом правдиво переклали оригінальний текст. Виявилось, що Де Хо не казав, що не служив у війську, а натомість розповів, що служив в соціальній службі; щодо зброї, то персонаж мав на увазі, що ніколи не використовував зброю в реальному бою, але користувався нею під час навчання.

У Південній Кореї чоловіки, які не підходять для обов’язкової військової служби, отримують можливість альтернативної цивільної служби — саме як соціальні працівники. Після проходження трьох тижнів базового військового вишколу працівники соціальної служби зазвичай повинні служити близько 21 місяць в державних органах, судах чи установах соціального забезпечення.

Переклад, очевидно, не вмістив би такого довгого пояснення, тож цілком зрозуміло, чому його максимально спростили. Однак він дещо змінює ставлення глядачів до персонажа, який лише боявся, що інші вважатимуть його менш хоробрим чи здібним. До того ж в серіалі є тонкий натяк на складні стосунки Де Хо з батьком, який мав дещо спотворені стандарти мужності — і аби заслужити в того повагу, хлопець, ймовірно і почав брехати про своє нібито військове минуле аж до того, що набив татуювання морської піхоти.

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«Гра в кальмара» — це серіал у жанрі виживання, який початково оповідав про групу з 456 людей із фінансовими проблемами, які долучаються до смертельних змагань з метою виграти великий грошовий приз. У наступних двох сезонах переможець змагань Сон Гі Хун (Лі Чон Че) повертається на смертоносну арену у спробі припинити змагання назавжди й врятувати нових учасників.

Попри те, що третій сезон «Гри в кальмара» отримав суперечливі оцінки — 79% від критиків і всього 50% від глядачів (найнижчий рейтинг в історії шоу) — він вже став найпопулярнішою прем’єрою Netflix, зібравши 60,1 млн перегляди за перші 3 дні. Цей сезон, дійсно, став фінальним для серіалу, але шоуранер Хван Дон Хьок не виключав створення потенційних спінофів, на кшталт такого собі інтерквелу, дія якого відбуватиметься між 1 і 2 сезоном. Також у завершенні «Гри в кальмара» нам товсто натякнули на американську версію шоу Девіда Фінчера, показавши Кейт Бланшетт у ролі вербувальника. Очікується, що її знімання стартують у грудні.

Джерело: Screen Rant