Стартап Karma — розробник сучасної версії культової DeLorean — звинуватив правовласника у крадіжці комерційної таємниці

Спроба електрифікувати культовий автомобіль DeLorean зіткнулася із проблемою. Раніше цього місяця виробник електромобілів Karma Automotive подав позов проти американської компанії DeLorean Motors Reimagined, яка володіє правами на бренд оригінальної DeLorean Motor Company (DMC), та чотирьох її співробітників, звинувативши їх у крадіжці інтелектуальної власності.

Karma стверджує, що DeLorean Motors Reimagined існує лише тому, що не увінчалося успіхом спільне підприємство між ними. У позові, поданому 8 серпня до Окружного суду США Південного округу Техасу, Karma стверджує, що чотири співробітники DeLorean Motors Reimagined – генеральний директор Джуст де Вріс, головний операційний директор Алан Юань, віцепрезидент Нейло Харріс і директор з маркетингу Трой Бітц – вкрали об’єкти комерційної таємниці, що використовуються для запуску DeLorean Motors Reimagined. Компанія заявила, що планує продавати електричні версії відродженого спортивного автомобіля 80-х років.

У позові стверджується, що переговори між Karma та DMC почалися у 2020 році з метою «електрифікувати знаменитий автомобіль DeLorean DMC, який допоміг би обом компаніям рухатися в майбутнє зі швидкістю 88 миль на годину». (Це посилання на фільм 1985 року «Назад у майбутнє», в якому було показано машину часу DeLorean). Але спільне підприємство провалилося, а відповідачі залишили проєкт разом із конфіденційною інформацією Karma, щоб створити власне підприємство.

«Вони крадькома забрали конфіденційну інформацію, матеріали та макети Karma», — йдеться у позові. «Вони активно приховували інформацію від Karma, щоб перешкодити Karma продовжити проєкт чи дізнатися, чим займаються окремі відповідачі. Потім, один за одним, вони залишили Karma».

Проте де Вріс заявив, що спільний проєкт Karma/DMC «помер через нездатність Karma фінансувати чи робити результати, необхідні навіть для просування переговорів із DMC». Він додав, що DeLorean Motors Reimagined — це абсолютно нова компанія з проєктом нового повністю електричного автомобіля, не пов’язаного з проєктом дрібносерійної копії.

Курс Python вечірній Вивчайте мову програмування Python на курсі з гарантованим працевлаштуванням РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Це не перший позов Karma. Два роки тому компанія подала до суду на Lordstown Motors з Огайо, стверджуючи, що фірма з виробництва електричних вантажівок вкрала її комерційну таємницю та переманила співробітників, які розробляли інформаційно-розважальні технології.

Джерело: The Verge