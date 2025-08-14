Стартувала друга бета Battlefield 6 з новими мапами та режимами

Battlefield 6 / EA

Battlefield 6 розпочала другу відкриту бету — попереду нас чекає чотири дні з новими картами та режимами. Це останній шанс пограти безплатно..

За годину після старту лише в Steam онлайн перевищив 180 тис. гравців, поки попередня бета встановила рекорд серії з піком 520 000 гравців. Головна новинка цього вікенду — локація “Емпайр-Стейт”, розташована біля Бруклінського мосту в Нью-Йорку. Там бої відбуватимуться у вузьких провулках, на дахах і з купою руйнованих укриттів — ідеальна для ближнього бою. =

Разом із мапою додали два режими. Зокрема Rush, де одна команда намагається підірвати військові комунікаційні станції (M-COM), а інша — їх захищає. Щоб перемогти, потрібно грамотно атакувати або ефективно оборонятися. Другим режим це Squad Deathmatch — динамічний командний режим, де перемагає той, хто першим наб’є найбільше фрагів.

Плюс ігрові режими змінюються щодня:

14 серпня: Conquest, Breakthrough + Rush, Domination + King of the Hill (Close Quarters), Closed Weapons, Conquest + Breakthrough (All-Out Warfare)

15 серпня: Conquest, Squad Deathmatch, Domination + King of the Hill + Squad Deathmatch (Close Quarters), Conquest + Breakthrough + Rush (All-Out Warfare), Closed Weapons, All-Out Warfare

16–17 серпня: Conquest, Domination + King of the Hill + Squad Deathmatch (Close Quarters), Conquest + Breakthrough + Rush (All-Out Warfare), Closed Weapons, All-Out Warfare

Також Electronic Arts додала три нові завдання, за які можна отримати нагороди:

Захопити 42 прапори у режимі Conquest, Domination або King of the Hill — переможці отримають скін для бойової машини

200 вбитих ворогів (дозволяється красти фраги) — жетон роти “Бетмен”

Захопити 10 секторів у Breakthrough або Rush — набір зброї “Домініон”

Ще одна новинка — користувацький пошук. Тепер можна підбирати матчі з улюбленими мапами та режимами. Тренувальні майданчики, стрільбище та матеріали для новачків залишилися. Друга бета триватиме 14-17 серпня, а після цього доведеться чекати релізу, щоб повернутися в гру.

Вихід Battlefield 6 заплановано на 10 жовтня 2025 року. Тайтл розповідає про загадкову військову організацію Pax Armata, яка влаштувала світовий конфлікт. Відомо, що в мультиплеєрі буде дев’ять мап, про які зливали детальну інформацію.