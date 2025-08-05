Новини Ігри 05.08.2025 comment views icon

Стартувало передзавантаження бети Battlefield 6 — до 39,3 ГБ на різних платформах

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Стартувало передзавантаження бети Battlefield 6 — до 39,3 ГБ на різних платформах
Electronic Arts

Разом з бетою EA підтвердила, що у Battlefield 6 можна буде вибірково встановлювати частини гри. І передзавантаження вже стартувало.

Закрита бета розпочнеться вже 7 серпня, але для першого тижня знадобиться один з кодів доступу. Його можна отримати за перегляд стріму на Twitch або якщо ви зареєструвались у Battlefield Labs до 31 липня. Окремо доступ мають підписники EA Play Pro. Решта користувачів зможе протестувати гру з 9 по 10 серпня, а потім — ще раз з 14 по 17 серпня. Кожен вікенд отримає унікальні челенджі, а на другий додадуть нову мапу і кілька нових режимів.

Бета буде доступна на всіх основних платформах — PS5, Xbox Series X|S і ПК — без потреби в коді для простого завантаження клієнта. Розміри файлів трохи різняться:

  • Steam — 35,7 ГБ
  • EA App — 39,3 ГБ
  • PS5 — 33,91 ГБ
  • Xbox Series X|S — 37,56 ГБ

Разом із запуском передзавантаження EA показала трейлер бети — у ньому можна побачити частину карт і режимів, які увійдуть у фінальну версію гри. На першому тижні будуть доступні локації: Siege of Cairo (вулиці Каїра), Liberation Peak (гірська місцевість) та Iberian Offensive (прибережна зона). Зіграти на них можна буде в таких режимах:

  • Conquest — класичне захоплення точок на великій мапі
  • Closed Weapons Breakthrough — атаки і захоплення, де кожен клас має доступ лише до своєї зброї
  • Breakthrough — штурм і оборона секторів
  • Domination — швидкісні бої на менших мапах
  • King of the Hill — переможе той, хто довше утримує точки на мапі

На другому відкриється мапа Empire State — хмарочоси та вузькі вулиці мегаполіса. Також додадуть режими Rush (атака та захист комунікаційних вузлів) і Squad Deathmatch (командні бої 4х4). Загалом в мультиплеєрі буде дев’ять мап.

Стартувало передзавантаження бети Battlefield 6 — до 39,3 ГБ на різних платформах
Режими та мапи, які доступні на бета-тестуванні Battlefield 6

Ще один важливий момент: Battlefield 6 підтримує часткове встановлення. Ви можете самостійно обрати, що ставити далі: кампанію, мультиплеєр або обидва. Але базовий клієнт (55 ГБ) для бети не потрібен, це на релізі гра важитиме близько 80 ГБ. Цей підхід схожий на те, як працює Call of Duty або Fortnite, де користувач сам обирає, що саме хоче встановити — кампанію, Battle Royale, високоякісні текстури чи інші частини гри. Наприклад, можна пройти сюжет, видалити її, і поставити тільки мультиплеєр — без потреби зберігати все одразу.

Реліз повної версії Battlefield 6 запланований на 10 жовтня 2025 року — це перша нова гра в серії з часів Battlefield 2042. Вона розповідає про приватну організацію Pax Armata, яку фінансують колишні члени НАТО, що спричиняє глобальний конфлікт. Незадовго після цього датамайнер «злив» мапу Battlefield 6 Battle Royale з усіма ключовими локаціями.

Джерело: Games Radar

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