Steam встановлює новий рекорд: понад 37 мільйонів одночасних гравців

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Steam вважається однією з найкращих ігрових платформ сучасності. Незважаючи на наявність інших варіантів, таких як Epic Games Store, GOG тощо, користувачі здебільшого віддають перевагу майданчика Valve.

І ця популярність вилилася у встановлення нового рекорду з кількості одночасних гравців — цей показник перевищив позначку у 37 млн.

Steam в основному популярна через свою доступність. Платформа пропонує єдине місце для всіх ігор для різних ОС. Вона не створює суттєвого навантаження на систему, працюючи у фоновому режимі. До того ж вона має системи відгуків та досягнень, дозволяє зберігати ігровий прогрес в хмарному сховищі та переносити його на інші системи.

Згідно з поточною статистикою, Steam зараз може похвалитися піком у понад 37,2 млн одночасних користувачів, що є новим рекордом для платформи. Для контексту, минулого року її конкурент Epic Games Store мав майже 13 млн одночасних користувачів.

Черговий сплеск кількості активних користувачів на минулому тижні пов’язаний з високою активністю гравців у Black Myth: Wukong. Зараз ця гра поступається лише PUBG за кількістю активних гравців. В пікові періоди лише на Black Myth: Wukong припадало понад 2 млн гравців.

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Джерело: tech4gamers

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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