Стейблкоїн TUSD — небезпечний? Curve Finance може видалити його зі списку залогових активів для crvUSD

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

Децентралізована біржа для торгівлі стейблкоїнами (DEX) Curve Finance розглядає можливість вилучити TrueUSD (TUSD) зі списку токенів підтримки (застави) власного стейблкоїна Curve USD (crvUSD). Це рішення обумовлене занепокоєнням щодо стабільності TUSD. Також передбачається зменшення випуску crvUSD з використанням стейблкоїна PayPal (PYUSD) з $15 млн до $5 млн, про що йдеться у запропонованій нещодавно стратегії диверсифікації та зменшення залежності від потенційно ризикованих активів.

«crvUSD надмірно залежить від менш значних стейблкоінів, особливо TUSD, який має сумнівну репутацію та нещодавно отримав звинувачення від SEC у шахрайстві з інвесторами», — йдеться у пропозиції користувача з нікнеймом WormholeOracle.

Нині користувачі можуть викарбувати до $10 млн у вигляді crvUSD, використовуючи TUSD через пул ліквідності Смартконтракт, до якого користувачі вносять криптовалюти для підтримки роботи децентралізованої біржі під назвою PegKeeper. Зазвичай, пули ліквідності пари USDC/USDT були основними та найбільш корисними у PegKeeper для підтримки прив’язки 1 crvUSD до $1.

Стейблкоїн crvUSD від Curve можна карбувати під заставу кількох криптовалют, включно з Ethereum (ETH) і Wrapped Bitcoin (WBTC).

Що не так з TrueUSD (TUSD)?

Пропозиція від’єднати crvUSD від TrueUSD (TUSD) надійшла після такого, як TrueCoin, оригінальний емітент TUSD, стикнувся з низкою правових звинувачень.

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24 вересня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила TrueCoin і TrustToken у тому, що вони говорили неправду інвесторам про стабільність TrueUSD (TUSD), здійснюючи при цьому ризиковані, незареєстровані продажі.

Згідно з пресрелізом, TrueCoin і TrustToken брехали про те, що TUSD повністю забезпечений доларами США, тоді як насправді вони інвестували більшу частину резервів в офшорний фонд з високим рівнем ризику, і 99% резервів TUSD пов’язані з цим спекулятивним фондом, але компанії продовжували вводити інвесторів в оману. TrustToken стояв за протоколом нібито кредитування під назвою TrueFi.

SEC стверджує, що ще в березні 2022 року, після того, як TrueCoin продала свої операції з TUSD офшорній компанії, ця компанія разом з TrueCoin розмістила понад $500 млн резервів TUSD в цьому спекулятивному фонді.

На фоні звинувачень, TrueUSD (TUSD) вже не такий стабільний і почав втрачати прив’язку до $1. Але поки тримається.

До речі, це не єдиний стейблкоїн, який опинився у центрі негативної уваги. Tether, емітента USDT, вчергове звинуватили у непрозорій діяльності.

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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