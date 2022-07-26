Stray отримав мод з котом Гарфілдом і ще один, який переносить кота з гри Annapurna в шутер Doom замість Думгая

Stray — найяскравіший та найобговорюваніший ігровий реліз цього літа. «Котяча» адвенчура в кіберпанк сеттингу, розроблена BlueTwelve Studio і видана Annapurna Interactive, вже стала хітом в Steam та обійшла God of War в користувацькому рейтингу найбільш високооцінених ігор. Її продовжують активно обговорювати в соцмережах, а розробники продовжують працювати не покладаючи рук над різноманітними модами.

Мод з котом Гарфілдом

Так, скарбничку модів для Stray поповнили ще два проєкти, які варті уваги. Завдяки одному з них охочі можуть замінити кота з гри на відомішого — Гарфілда. Його автор — модер Кріс Рубіно — ніби вирізав мультяшну модель знаменитого рудого кота з однойменної кінокомедії. Розробник добре постарався та відтворив все до найдрібніших деталей, аж до ледачого виразу обличчя та пухких щік. Власне, це все. Ні лазаньї, ні Оді, ні голосу Лоренцо Мьюзік. Лише старий добрий Гарфілд, який блукає містом роботів, відбиваючись від зурків, та потрапляє в ще більші неприємності, ніж ті, що загрожували йому вдома у Джона Арбакла. Мабуть, одна з найкращих частин цього моду — глибокий вираз повної туги на його обличчі.

Відео

Мод з котиком із Stray в Doom

Модер edypagaza, що на початку року відзначився модом Doom Shinobi, який повністю змінює геймплей культового шутера та перетворює його на динамічний ніндзя-слешер, висмикнув рудого котика з його затишного кіберпанк-міста та відправив його прямо у світ культової FPS від id Software.

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Пухнастик замінює Думгая і ефектно розправляється з демонами за допомогою дрону перш. Дія відбувається від третьої особи, і, як показано на кадрах нижче, це кошеня може подбати про себе, з легкістю подолати пекельні сили, перш ніж лягти подрімати в оточенні вбитих ворогів. Мод з’явиться у відкритому доступу вже завтра, 27 липня, після чого всі охочі зможуть випробувати його.

Відео

Наш детальний огляд Stray можна почитати в окремому матеріалі.