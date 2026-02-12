Стример заробив $1 млн за 12-годинну трансляцію Call of Duty

Стример xQc

Стример xQc розповів про один зі своїх найбільших гонорарів. Activision заплатила йому $1 млн за 12 годин стріму Call of Duty: Warzone.





Журналісти Dexerto у розмові “20 питань” на YouTube запитали його про найбільшу суму, яку він коли-небудь заробляв за день. За словами xQc, його рекламний рекорд — трохи більше $57 тисяч за день. Азартний контент приносив аж до $15 млн за день. Але якщо говорити саме про спонсорів у геймінгу, найбільшим став контракт із Call of Duty.

Він пояснив, що довго не відповідав на запит Activision щодо співпраці.

“Я не відповідав на їхній запит щодо спонсорів протягом усього сезону. Зрештою, вони сказали: “Чувак, ми дамо тобі решту бюджету чи щось таке”, — поділився стример.

Спочатку мова йшла про кілька трансляцій протягом двох тижнів. Швидше за все, він не хотів розтягувати стріми по Call of Duty: Warzone аж на два тижні. Але зрештою йому дозволили зробити все за один день.





“Я грав приблизно 12 годин і отримав рівно $1 мільйон. Це був найбільший разовий спонсорський контракт у моєму житті”, — додає він.

Такий контракт показує, куди рухається індустрія. Розробники все частіше йдуть до стримерів, бо ті можуть дати грі миттєвий хайп і охоплення, яке складно отримати звичайною рекламою. Великі виплати автоматично піднімають планку для всього ринку, бо тепер топові автори можуть вимагати більше. А для стримерів це теж завдання з зірочкою, адже глядачі швидко відчувають, коли інтеграція виглядає занадто комерційною.

Джерело: Tech4Gamers