«Субстанція» на двох: вийшов трейлер боді-горору «Одне ціле» про «зліплене подружжя» з ідеальними 100% на Rotten Tomatoes

Neon

Студія Neon, відома нещодавніми хітами жахів «Довгоніг» та «Мавпа», випустила трейлер свого майбутнього боді-горору «Одне ціле» / Together.

Фільм, який дещо нагадує суміш хітової «Субстанції» та «Злісних мерців», оповідає про одружену пару (Дейв Франко та Елісон Брі), яка переживає крах у стосунках, що згодом виявляється не найбільшою їхньою проблемою. Таємнича сила починає кардинально змінювати їхні тіла, фактично зливаючи дві особи в одну.

«Через роки стосунків Тім і Міллі опиняються на роздоріжжі, переїжджаючи до села, покинувши все звичне у своєму житті, окрім одне одного», — йдеться в синопсисі. «Напруженість вже наростає, а кошмарна зустріч із таємничою, неприродною силою загрожує зіпсувати їхнє життя, їхнє кохання та їхню плоть».

«Одне ціле» отримав рейтинг R за насильницький і сексуальний контент, але, очевидно, більшість кривавих сцен не увійшли у трейлер.

З цікавого Брі та Франко виступають парою не лише на екрані, актори мають стосунки з 2011 року та одружились у 2017-му.

Фільм дебютував на кінофестивалі «Санденс» на початку січня, і отримав визнання від критиків, які охрестили його як «горор року». На Rotten Tomatoes він має ідеальні 100%.

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Зрежисував і написав сценарій до «Одного цілого» Майкл Шенкс (це його режисерський дебют), а серед решти акторського складу можна побачити Деймона Геррімана («Одного разу… в Голлівуді», «Байкери»), Мію Моррісі, Мелані Бедді та ін.

Кінотеатральна прем’єра стрічки призначена на 30 липня у США, про дату міжнародного дебюту оголосять пізніше. З інших проєктів від Neon вже 6 червня очікуємо на реліз «Життя Чака», екранізації повісті Стівена Кінга від Майка Фланаґана.