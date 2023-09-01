Суд США визнав «неконституційною» перевірку віку на порносайтах та скасував закон штату Техас

Суд заблокував закон Техасу, який вимагав підтвердження повноліття на порносайтах, ухваливши рішення на користь коаліції Free Speech.

Окружний суддя Девід Езра наголосив, що закон HB 1181 може спричинити ‎численні проблеми, що обмежать права інтернет-користувачів та творців контенту для дорослих.

«Обмеження є проблематичним з точки зору Конституції, оскільки перешкоджає доступу дорослих до легальних матеріалів відверто сексуального характеру, що виходить за межі інтересів захисту неповнолітніх», — йдеться в постанові Езри.

Закони про перевірку віку часто критикували – і в основному за те, що сайти могли вимагати посвідчення особи.

«Перевірка за допомогою державної ідентифікації дозволить уряду зазирнути в найінтимніші аспекти життя людей. Це створює ризики того, що держава зможе контролювати, коли доросла особа переглядає матеріали сексуального характеру та які вебсайти відвідує».

І, нарешті, постанова заперечує вимоги Техасу про те, щоб сайти розміщували фактично дискусійні застереження про ймовірну небезпеку порнографії.

HB 1181 застосовує обмеження до сайтів, яка на третину складаються з порнографії – схожі закони прийняли десятки інших штатів, спричинивши падіння трафіку для таких сайтів як Pornhub. Той натомість вирішив заблокувати доступ до платформи – і тепер недоступний в Арканзасі, Міссісіпі, Вірджинії та Юті.

Джерело: The Verge