Суд США зобов’язав Ілона Маска дати свідчення у справі про поглинання Twitter

Мільярдеру дали тиждень на те, щоб узгодити час та місце.

Слідчі нині визначають, чи порушив Ілон Маск федеральні закони про цінні папери у 2022 році, коли задовго до поглинання придбав 9,2% акцій Twitter. Правила Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) вимагають, щоб більшість людей, які купують понад 5% акцій публічної компанії, розкривали інформацію протягом 10 днів, однак мільярдер цього не зробив. Ця потенційно «‎умисна» затримка принесла мільярдеру $156 млн, та спричинила колективний позов від колишніх акціонерів Twitter.

Маск мав дати свідчення у розслідуванні ще торік у вересні, але не з’явився на засіданні. Також він нібито стверджував, що уся необхідна інформація є у його новій біографії, яку написав журналіст Волтер Айзексон.

Нині у відповідь на звернення SEC суд зобов’язав мільярдера дати свідчення — в Маска і комісії є тиждень аби узгодити час і місце.

Мільярдер протягом багатьох років висміював SEC, яка звинуватила його у шахрайстві після сумнозвісного твіту 2018-го року про «забезпечення фінансування для Tesla». Зрештою мільярдер домовився з регулятором та сплатив штраф у $20 млн, хоча все ще бореться з юристом-нянею, який має схвалювати деякі його твіти щодо Tesla.