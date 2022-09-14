Суд у ЄС залишив у силі більшу частину штрафу Google (€4,1 млрд) за зловживання під час поширення Android

Компанія Google програла перший раунд своєї битви за скасування рекордного антимонопольного штрафу Європейського Союзу в розмірі €4,3 млрд за зловживання домінуючим становищем у сфері Android.

Європейська комісія у своєму рішенні від 2018 року звинуватила Google у трьох окремих типах незаконної поведінки, які допомогли зміцнити домінування її пошукової системи:

примушення виробників смартфонів попередньо встановлювати застосунок Google Search та браузер Chrome як умову ліцензування Play Store;

платежі деяким великим виробникам та операторам за умови, що вони попередньо встановили виключно застосунок Google Search;

заборона виробникам, які бажають попередньо встановлювати застосунки, запускати альтернативні версії Android, які не схвалені Google.

Судді підтримали переважну більшість аргументів Європейської комісії, але скоротили штраф до €4,1 млрд. Це стало наслідком того, що було виявлено помилки в деяких аналітичних матеріалах регулятора. Також виявилось, що право Google на справедливий судовий розгляд було частково порушено.

«Загальний суд значною мірою підтверджує рішення комісії про те, що Google наклала незаконні обмеження на виробників мобільних пристроїв Android та операторів мобільних мереж, щоб зміцнити домінуюче положення своєї пошукової системи», – йдеться у заяві трибуналу ЄС.

Google висловила розчарування тим, що «суд не скасував рішення повністю». Також компанія заявляє, що «Android надала кожному більше вибору, а не менше, і підтримує тисячі успішних підприємств у Європі та у всьому світі».

Курс Розробка на Python Опануйте популярну мову програмування, щоб заробляти від $1300 через рік РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Це рішення є «перемогою Європейської комісії та підтвердженням скарги FairSearch від 2013 року, яка започаткувала справу», — сказав Томас Вінье, юрист коаліції FairSearch, до якої входять компанії Oracle та TripAdvisor.

Це рішення ще може бути оскаржене у вищій судовій інстанції союзу – Суді ЄС.

Джерело: bloomberg