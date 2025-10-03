Свен Вінке з Larian про продаж EA: "Створення ігор швидше та дешевше за багато грошей ніколи не працювало"

Автори Baldur’s Gate 3, Larian являють приклад успішної незалежної студії, а EA — великого видавця з суперечливою репутацією та поганим станом справ. Природно, Свен Вінке вирішив “проїхатися” по ситуації.

Коли про викуп EA у приватну власність ще ходили чутки, Вінке пожартував : “Хтось дуже хотів отримати права на Murder on the Zinderneuf”. Це одна з перших ігор видавця від 1983 року, 8-бітний детектив для ПК того часу, таких як Apple II або Commodore 64, котрий нещодавно отримав нове життя.

Someone really wanted to get the rights to Murder on the Zinderneuf https://t.co/XkqVfM5qiS — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) September 29, 2025

Вчора ж Вінке написав більш серйозний пост щодо того. PC Gamer вважає за контекстом, що коментар також міг стосуватися нещодавнього здорожчання Xbox Game Pass. Microsoft, як і Electronic Arts, теж активно закриває студії та звільнює їхніх працівників останнім часом.

Probably a good time to remind people that making games faster and cheaper while charging more has never worked before. — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) October 2, 2025

“Мабуть, саме час нагадати людям, що робити ігри швидшими та дешевшими, а також стягувати більше грошей, ніколи раніше не працювало.”

Через угоду щодо продажу EA може постраждати BioWare, творець оригінальних ігор Baldur’s Gate. Марк Дарра, колишній продюсер BioWare, висловив думку, що на студію чекатимуть важкі часи. Викуп відбувається з використанням кредитного плеча, тож Дарра побоюється наслідків через майбутні виплати.

“EA матиме додаткові $20 млрд боргу на своєму балансі. Очевидно, що додавання $20 млрд до балансу вимагатиме сплати великих відсотків. Якщо ми подивимося на поточні фінансові показники EA, вони отримують близько $1,1-1,2 млрд щороку. Якщо ці $20 млрд призначені під ставку 5%, це $1 млрд відсотків щороку лише для обслуговування цього боргу”.

Також Марк Дарра каже про можливий контроль творчості збоку нових власників. Саудівська Аравія та Джаред Кушнер втілюють консервативні погляди, а наративи BioWare як раз відомі протилежним. Власники мають можливість це зробити, і Дарра думає, що вони будуть.

“Ви можете просто прийти, поставити великий палець на шальки терезів і просувати наративи у потрібному вам напрямку. У напрямку, який виставляє вас у хорошому світлі, або принаймні відвертає увагу від повідомлень, які виставляють вас у поганому світлі”.

Втім, продюсер не вважає, що ігри зміняться радикально, оскільки радикальний розворот міг би стати катастрофою для них.

“Важко уявити, що BioWare змінить свій напрям від дуже прогресивного мислення на протилежне — бо саме цього хоче уряд. Важко уявити, що громадське сприйняття гри, випущеної BioWare, не буде апокаліптично поганим”.

Так чи інакше, але у геймдеві відбуваються процеси, які можна вважати кризовими. Погані продажі дорогих ігор, масові звільнення, усе більший вплив ШІ на виробничий процес. Також існують деякі далекі від розробки ігор причини у США, про котрі ми писали раніше. Вочевидь, відомі, але незалежні студії, як Larian, мають непоганий вигляд на тлі корпоративних негараздів.