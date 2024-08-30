«Світ Юрського періоду: Відродження» — перший погляд на продовження культової франшизи зі Скарлетт Йоганссон та Джонатаном Бейлі

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Universal оприлюднила перші зображення майбутнього науково-фантастичного фільму «Світ Юрського періоду: Відродження» — сьомого в 31-річній історії франшизи.

У головних ролях — Скарлетт Йоганссон, Джонатан Бейлі («Бріджертони») та Магершала Алі. До написання сценарію повернувся Девід Кепп, автор оригінального «Парку Юрського періоду» 1993 року, режисером виступив Ґарет Едвардс («Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія»), а сам Стівен Спілберг долучився як виконавчий продюсер. Раніше ходили чутки, щодо режисури Девіда Літча («Джон Вік», «Дедпул 2» і «Швидкісний потяг»), але вони не підтвердилися.

Сюжет фільму розгортатиметься через 5 років після подій «Світ Юрського періоду: Домініон‎», коли «екологія планети перетворилась на “негостинну” для динозаврів»:

«Ті, що залишилися, існують в ізольованому екваторіальному середовищі з кліматом, схожим на той, у якому вони колись процвітали. Три найбільших істоти в цій тропічній біосфері бережуть ключ до ліків, які можуть врятувати людство».

Персонаж Йоганссон — експертка з таємних операцій Зора Беннет, яка очолить команду, що має взяти ДНК гігантських динозаврів. Алі грає її партнера, Дункана Кінкейда, тоді як Бейлі постає в ролі палеонтолога Генрі Луміса. Також у фільмі з’являться Руперт Френд (представник наркоконгломерату, що фінансує експедицію), Філіппіна Вельдж та Бешир Сільвін (решта фахівців з команди Зори).

«Зрештою команда зустрічає родину, яка вирушила в експедицію на човні, але була атакована водними динозаврами, і опиняється на острові, де стикається віч-на-віч зі зловісним відкриттям, яке було приховане від світу протягом десятиліть».

Мануель Гарсіа-Рульфо грає Рубена Дельгадо, батька сімейства, яке потрапило в кораблетрощу, до якого входять Луна Блейз, Девід Яконо та Одріна Міранда.

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Прем’єра фільму «Світ Юрського періоду: Відродження» попередньо призначена на 2 липня 2025 року.

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