Новини Кіно 06.02.2024 о 08:48 comment views icon

Новий «Світ Юрського періоду» вийде в прокат у липні 2025 року — Девід Літч, ймовірно, виступить режисером

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Новий «Світ Юрського періоду» вийде в прокат у липні 2025 року — Девід Літч, ймовірно, виступить режисером

Літч у 2014 році зрежисував «Джона Віка» з Чадом Стагельськи та працював над фільмами «Дедпул 2» і «Швидкісний потяг».

Через два роки після  виходу «Світ Юрського періоду 3: Домініон‎» Universal Pictures взялась знімати нову версію франшизи, запросивши до розробки сценарію Девіда Кеппа (автора оригінального «Парку Юрського періоду» від режисера Стівена Спілберга та його продовження 1997 року), а також веде перемовини з режисером Девідом Літчем, повідомляє Deadline.

Проєкт, який ще не отримав назви, запланували до прокату на 2 липня 2025 року.

У складі продюсерів — Стівен Спілберг, Френк Маршалл, Патрік Кроулі, Келлі Маккормік і Девід Літч.

Відомо, що фільм запустить «‎нову еру Юрського періоду» і, ймовірно, з абсолютно новою сюжетною лінією, що потенційно виключає повернення персонажів Кріса Пратта і Брайс Даллас Говард, а також акторів з оригінальних фільмів Сема Ніла, Лори Дерн чи Джеффа Голдблюма.

З моменту виходу оригінального фільму Спілберга «Парк Юрського періоду» у червні 1993 року франшиза з 6 фільмів заробила понад $6 млрд у всьому світі. Останній фільм у серії «Світ Юрського періоду 3: Домініон‎» перетнув позначку у $1 млрд касових зборів.

Серед режисерських робіт Девіда Літча — «Джон Вік», «Атомна блондинка», «Форсаж: Гоббс і Шоу», «Дедпул 2». У травні 2024 року на екрани вийде його майбутній комедійний бойовик «Каскадер» з Емілі Блант і Раяном Ґослінґом.

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