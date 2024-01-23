Universal створює новий «‎Світ Юрського періоду» із Девідом Кеппом — сценаристом оригінального фільму Стівена Спілберга 1993 року

Через два роки після виходу «Світ Юрського періоду 3: Домініон‎» Universal Pictures взялась знімати нову версію франшизи, запросивши до розробки сценарію Девіда Кеппа — автора оригінального «Парку Юрського періоду» від режисера Стівена Спілберга та його продовження 1997 року.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, проєкт досить далеко розвинений, тож реліз можуть призначити вже на 2025 рік.

Режисера ще не призначали, однак до продюсерства повернувся Френк Маршалл, який керував трилогією «Світ Юрського періоду», та ще один ветеран франшизи Патрік Кроулі. Стівен Спілберг виступить виконавчим продюсером через власну компанію Amblin Entertainment.

Відомо, що фільм запустить «‎нову еру Юрського періоду» і, ймовірно, з абсолютно новою сюжетною лінією, що потенційно виключає повернення персонажів Кріса Пратта і Брайс Даллас Говард. Персонажі оригінальних фільмів «Парк Юрського періоду», яких грали Сем Ніл, Лора Дерн і Джефф Голдблюм, здається, теж не будуть задіяні.

Франшиза «Юрського періоду» — ключова в історії Universal. Оригінальний фільм 1993 року переосмислив спецефекти та мав тривалий вплив на попкультуру. За три десятиліття було знято шість фільмів, які загалом заробили понад $6 мільярдів у всьому світі. Оригінальний «Парк Юрського періоду» екранізував роман Майкла Крайтона 1990 року.

Кепп — досвідчений сценарист, чиї заслуги варіюються від оригінального фільму «Місія нездійсненна» (1996) і першого фільму про Людину-павука (2002) до «‎Індіани Джонса та Королівства кришталевого черепа» (2008) і торішнього релізу «Індіана Джонса та реліквія долі».