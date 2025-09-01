"Темна конячка року": Hell is Us оцінили у 83/100 на OpenCritic за глибокий лор і складні бої

Hell Is Us / Rogue Factor

Пригодницька Hell Is Us сподобалася критиками, а особливо похмура атмосфера, глибокий лор і незвичний підхід до дослідження світу.

Пригодницький екшен від канадської студії Rogue Factor отримав 83/100 на OpenCritic і 75/100 на Metacritic. Оцінки коливаються від 9/10 у Shacknews, Push Square та PSU до 6/10 в Eurogamer. Більшість видань поставили від 8 до 8.5 балів. Середній показник у 83/100 на OpenCritic виглядає як впевнений старт для гри, яку вже називають “темною конячкою року”.

Сюжет розгортається у вигаданій країні Хадея після громадянської війни та загадкового катаклізму. Головний герой Ремі повертається на батьківщину, щоб дізнатися правду про своє минуле. Світ навмисне зроблений схожим на 1990-ті: без смартфонів, із застарілими технологіями. Теми теж непрості (але улюблені для користувачів Instagram) — расизм, фанатизм, наслідки війни й маніпуляції масами. Монстри тут виступають метафорами людських страждань.

У грі немає карти чи маркерів, тож орієнтуватися доведеться за підказками NPC, записками та оточенням. Бої відбуваються проти монстрів, які ігнорують вогнепальну зброю — головний акцент зроблено на мечах, сокирах і списами. А от спеціальний дрон може відвертати ворогів.

“Hell Is Us — це гра про людську жорстокість і наслідки наших вчинків. Майже все в ній зроблено на відмінно: від атмосферного світу до персонажів і подачі історії. Деяким гравцям може бути складно рухатися вперед через відсутність чітких підказок, але саме дослідження стає головною перевагою. Бої веселі й багаті на механіки, хоча ворогів могло б бути трохи більше”, — пише PlayStation Universe.

Оглядачі підкреслили, що Hell Is Us майже не дає гравцю підказок, тож головна увага йде на самостійне дослідження. Бої вийшли напруженими, але ворогів могло б бути більше. Інші рецензії називають гру “вражаючим досягненням”, яке не уникає складних тем, але подає їх спокійніше, ніж можна було очікувати.

“Якщо тобі хочеться чогось іншого — гри, яка змушує спостерігати, думати й діяти на кожному кроці — Hell Is Us точно варта уваги. Можливо, ти не очікував, але це темна конячка року, яка має що сказати”, — додає Generación Xbox.

Разом з тим, Hell Is Us отримала й порцію критики. Серед мінусів — важкий для сприйняття початок через перевантаження іменами й символами. А також деяким не сподобався нерівномірний темп історії та бойова система, яка після кількох годин починає повторюватися.

Hell Is Us вийде 4 вересня 2025 року на PC, PS5 та Xbox Series X/S. Передзамовлення стартує від 1 500₴. Зовсім скоро стане відома думка гравців, тому сподіваємося не буде багів з рушієм Unreal Engine 5, щодо якого нещодавно висловлювався бос Epic Games.