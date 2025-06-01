Перший трейлер «Франкенштайна» Ґільєрмо дель Торо — фантастична подорож до відродження жаху

Оскар Айзек у ролі Віктора Франкенштайна / Netflix

У трейлері Віктор Франкенштайн, якого грає Оскар Айзек, перебуває у подорожі. «У мене було жахливе видіння, ідея, яка сформувалася в моїй голові», — каже він.

Вчений презентує свої дослідження скептикам, а потім можна побачити, як він підіймається на вежу, щоб «спіймати» блискавку. Струс потрібний, щоб оживити монстра. Відео закінчується тим, що чудовисько у моторошному балахоні вбиває людей на борту корабля.

Фільм є екранізацією роману відомого роману Мері Шеллі «Франкенштайн, або Сучасний Прометей»1818 року. Він розповідає про доктора Преторіуса (Крістоф Вальц), який має знайти монстра Франкенштейна (Джейкоб Елорді) — вважається, що він загинув у пожежі 40 років до того. Мета пошуків — продовжити суперечливі експерименти доктора Віктора Франкенштейна (Оскар Айзек).

Адаптація Ґільєрмо дель Торо була анонсована ще у 2007 році, але Universal зупинила проєкт у 2014 році. Netflix відродив стрічку у 2023 році. У «Франкеншатйні» зіграють Міа Гот, Фелікс Каммерер, Крістіан Конвері, Ларс Міккельсен, Девід Бредлі, Чарльз Денс та Ральф Інесон. Початково Ендрю Гарфілд мав зіграти роль монстра, але був змушений відмовитися від проєкту через конфлікти в розкладі, спричинені страйками SAG-AFTRA.

Дель Торо казав ще у 2028 році, що мріяв зняти цей фільм з дитинства. У режисера є колекція предметів з зображеннями Бориса Карлоффа у ролі монстра. Іноді багаторічні мрії режисерів не виходять вдалими, розмови про деякі з них перевищують враження від стрічки. Проте два останніх фільми митця, «Алея жаху» (2021) та «Піноккіо Ґільєрмо дель Торо» (2022) не розчарували глядачів.