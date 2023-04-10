Tesla розширює бізнес у Китаї — компанія Ілона Маска збудує там новий завод Megafactory, здатний виробляти 10 тис. акумуляторів Megapack на рік

Минулого року Tesla відкрила перший завод з виготовлення акумуляторів Megafactory у Каліфорнії, а зараз американська компанія, яка відома електромобілями та системами зберігання енергії, анонсувала відкриття другого такого заводу — його збудують в Китаї. Так, попри погіршення відносин США та Китаю, яке супроводжується впровадженням суттєвих експортних обмежень та відтоком західних інвестицій.
Майбутня китайська Megafactory вироблятиме акумулятори для промислових сховищ енергії Megapack (10 тис. на рік) і, судячи з усього, цей проєкт є точною копією вже згаданої Megafactory у Каліфорнії. Вона доповнить поточні виробничі потужності Gigafactory в Неваді та забезпечить додаткові 40 ГВт·год на рік, щоб задовольнити високий попит на ці системи. Згадані планові потужності у 40 ГВт·год перевищують загальну місткість стаціонарних систем накопичення енергії по всьому світу.
Tesla opening Megapack factory in Shanghai to supplement output of Megapack factory in California https://t.co/hDpqoyNeOx
— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023
Попри приголомшливі потужності на папері Tesla наразі не в змозі повною мірою задовольнити попит на Megapack — компанія вже набрала замовлень на два роки вперед, оскільки все більше енергетичних компаній інвестують гроші у будівництво величезних систем зберігання енергії та сонячні електростанції.
Tesla розраховує збудувати китайську Megafactory у дуже стислі терміни, як це було в каліфорнійському Латропі — будівництво має початися вже в наступному кварталі, а початок випуску продукції заплановано на другий квартал 2024 року. У майбутньому Tesla планує експортувати виготовлені в Китаї Megapacks по всьому світу. Цими днями CEO Tesla Ілон Маск перебуває в Китаї — ймовірно, метою візиту є закриття угоди та зустрічі з китайськими урядовцями. Також ходять чутки, що Tesla прагне укласти угоду з урядом Китаю, яка дозволить розширити бета-версію автопілота Full Self-Driving. Наразі система, яка перебуває під пильною увагою регуляторів, тестується лише в США та Канаді.
За дуже амбітним планом Ілона Маска, колись у майбутньому енергетичний бізнес Tesla Energy має за виторгом наздогнати основний автомобільний Tesla Automotive.
Схоже, розширенню виробництва Tesla у Китаї більше нічого не загрожує, принаймні поки що — повідомлення про стурбованість Китаю через Starlink, який здатний подолати «Великий китайський фаєрвол», та прагненням військових КНР знайти спосіб збивати супутники Starlink залишилися в минулому. Днями соцмережа Twitter, яка тепер також належить Ілону Маску, зняла всі обмеження з державних китайських та заразом російських ЗМІ, тим самим грубо порушивши власні правила, які діють з 2020 року.
Twitter більше не обмежує державні китайські та російські ЗМІ — вони з’являються в пошуку та як рекомендації в стрічці «Для вас»