Tesla розширює бізнес у Китаї — компанія Ілона Маска збудує там новий завод Megafactory, здатний виробляти 10 тис. акумуляторів Megapack на рік

Минулого року Tesla відкрила перший завод з виготовлення акумуляторів Megafactory у Каліфорнії, а зараз американська компанія, яка відома електромобілями та системами зберігання енергії, анонсувала відкриття другого такого заводу — його збудують в Китаї. Так, попри погіршення відносин США та Китаю, яке супроводжується впровадженням суттєвих експортних обмежень та відтоком західних інвестицій.

Майбутня китайська Megafactory вироблятиме акумулятори для промислових сховищ енергії Megapack (10 тис. на рік) і, судячи з усього, цей проєкт є точною копією вже згаданої Megafactory у Каліфорнії. Вона доповнить поточні виробничі потужності Gigafactory в Неваді та забезпечить додаткові 40 ГВт·год на рік, щоб задовольнити високий попит на ці системи. Згадані планові потужності у 40 ГВт·год перевищують загальну місткість стаціонарних систем накопичення енергії по всьому світу.

Tesla opening Megapack factory in Shanghai to supplement output of Megapack factory in California https://t.co/hDpqoyNeOx

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023