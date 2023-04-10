Tesla розширює бізнес у Китаї — компанія Ілона Маска збудує там новий завод Megafactory, здатний виробляти 10 тис. акумуляторів Megapack на рік

Минулого року Tesla відкрила перший завод з виготовлення акумуляторів Megafactory у Каліфорнії, а зараз американська компанія, яка відома електромобілями та системами зберігання енергії, анонсувала відкриття другого такого заводу — його збудують в Китаї. Так, попри погіршення відносин США та Китаю, яке супроводжується впровадженням суттєвих експортних обмежень та відтоком західних інвестицій.

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Майбутня китайська Megafactory вироблятиме акумулятори для промислових сховищ енергії Megapack (10 тис. на рік) і, судячи з усього, цей проєкт є точною копією вже згаданої Megafactory у Каліфорнії. Вона доповнить поточні виробничі потужності Gigafactory в Неваді та забезпечить додаткові 40 ГВт·год на рік, щоб задовольнити високий попит на ці системи. Згадані планові потужності у 40 ГВт·год перевищують загальну місткість стаціонарних систем накопичення енергії по всьому світу.

Tesla opening Megapack factory in Shanghai to supplement output of Megapack factory in California https://t.co/hDpqoyNeOx — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023

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Попри приголомшливі потужності на папері Tesla наразі не в змозі повною мірою задовольнити попит на Megapack — компанія вже набрала замовлень на два роки вперед, оскільки все більше енергетичних компаній інвестують гроші у будівництво величезних систем зберігання енергії та сонячні електростанції.

Tesla розраховує збудувати китайську Megafactory у дуже стислі терміни, як це було в каліфорнійському Латропі — будівництво має початися вже в наступному кварталі, а початок випуску продукції заплановано на другий квартал 2024 року. У майбутньому Tesla планує експортувати виготовлені в Китаї Megapacks по всьому світу. Цими днями CEO Tesla Ілон Маск перебуває в Китаї — ймовірно, метою візиту є закриття угоди та зустрічі з китайськими урядовцями. Також ходять чутки, що Tesla прагне укласти угоду з урядом Китаю, яка дозволить розширити бета-версію автопілота Full Self-Driving. Наразі система, яка перебуває під пильною увагою регуляторів, тестується лише в США та Канаді.

За дуже амбітним планом Ілона Маска, колись у майбутньому енергетичний бізнес Tesla Energy має за виторгом наздогнати основний автомобільний Tesla Automotive.

Схоже, розширенню виробництва Tesla у Китаї більше нічого не загрожує, принаймні поки що — повідомлення про стурбованість Китаю через Starlink, який здатний подолати «Великий китайський фаєрвол», та прагненням військових КНР знайти спосіб збивати супутники Starlink залишилися в минулому. Днями соцмережа Twitter, яка тепер також належить Ілону Маску, зняла всі обмеження з державних китайських та заразом російських ЗМІ, тим самим грубо порушивши власні правила, які діють з 2020 року.