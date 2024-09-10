Tesla Cybertruck кинули на узбіччі вулиці — він став туристичною принадою Сіетла

Застряглий Tesla Cybertruck у Сіетлі, США, став туристичною принадою міста і навіть отримав власну позначку на картах Google — «CyberStuck». Проте туристичне свято тривало недовго.

Один з Cybertruck застряг на вулиці міста бувши незмозі рухатися. Навіть людина, яка не має до автомобілів жодного стосунку помітить, що з задніми колесами електропікапа явно щось не так. Задня підвіска очевидно вийшла з ладу і колеса неприродним чином спрямувалися усередину.

Також вистачає частин пластикового оздоблення, втім, кузов не здається деформованим. Так чи інакше, власник лишив авто на узбіччі у людному районі Сієтла, де авто привернуло увагу перехожих.

Люди фотографували покинутий Cybertruck, він став вірусною зіркою соціальних мереж та навіть отримав власне прізвисько. Користувачі назвали його «CyberStuck» та створили для нього мітку на Google Maps. Очікувано, навколо авто почала відбуватися усіляка дивна активність, хтось навіть спробував влаштувати йому панахиду.

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Місцеві чиновники теж читають меми в інтернеті, і зрештою звернули увагу на таке собі безкоштовне паркування. Власника повідомили, що транспортний засіб незабаром відбуксують з вулиці, якщо він не прибере його сам за 72 години.

Один з користувачів Reddit розповів, що зустрів власника. Вин був засмучений тим, що довелося залишити Cybertruck на вулиці. Казав, що молодий водій вдарив електромобіль пару тижнів тому. Власник був змушений залишити електромобіль, оскільки у нього виникли проблеми зі страхуванням, щоб компенсувати збитки. Власник також сказав, що дуже багато випадкових людей надсилали йому повідомлення про пошкоджений Cybertruck та глузували з нього.

На час написання новини позначка «CyberStuck» зникла з карт Google — можливо, хтось повідомив, що аварійний Cybertruck не є справжньою принадою міста. Зрештою, може зникнути з вулиці (чи навіть вже зник) і сам «CyberStuck».

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Джерело: Autoevolution

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