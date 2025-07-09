Нові Rivian Gen 2 Quad R1T та R1S — знову чотири мотори і «танковий розворот»

Rivian Gen 2 Quad R1T та R1S: електромонстри для бездоріжжя з 1025 к.с. і «танковим розворотом»

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На тлі зростання конкуренції в сегменті електричних кросоверів компанія Rivian оновила свої автомобілі серії R1, представивши версії другого покоління. Лінійка Gen 2 Quad включає моделі R1T (пікап) та R1S (позашляховик). Обидві новинки орієнтовані на фанатів бездоріжжя та отримали по чотири електромотори — по одному на кожне колесо. Так, після експериментів з двома двигунами компанія знову повертається до чотирьох, як було в оригінальних R1T/R1S.

Чотири електромотори забезпечують сумарну потужність 1025 к.с. та 1625 Н·м крутного моменту. Завдяки цьому автомобілі розганяються від 0 до 60 миль/год (96 км/год) за 2,5 секунди (2,6 секунди для R1S), а чверть милі (402 метра) долають за 10,5 секунди. Максимальна швидкість становить 209 км/год.

З цікавого, в автомобілях є Launch Cam, яка дозволяє записати шалений розгін на старті в Launch Mode. Отже, ті 2,5-секундні розгони до 96 км/год, коли важкий пікап випереджає Ferrari на початку, тепер можна завантажувати та ділитися з друзями в соціальних мережах. Відео містять статистику в реальному часі, таку як швидкість та дистанція. Однак внутрішньої камери нема, одночасно зафіксувати реакцію пасажирів не вийде.

Завдяки тому, що кожне колесо має власний двигун, є можливість чутко керувати рухом кожного з них. Це особливо корисно на бездоріжжі та слабких ґрунтах. Крім того, Rivian реалізувала спеціальну функцію Kick Turn. Передаючи різне тягове зусилля на різні колеса, автомобіль здатен робити різкі круті повороти або навіть розвертатися на місці — тобто робити «танковий розворот» навколо своєї осі без руху вперед. Це досягається завдяки тому, що праві колеса обертаються в один бік, а ліві — в інший.

Такі маневри можна виконувати на ґрунті чи гравії. На асфальті теж можна, але це викликає підвищений знос покришок. Функція Kick Turn стане доступною через оновлення програмного забезпечення у вересні. Що цікаво, для її активації та виконання повороту не потрібно повертати кермо. Натомість необхідно одночасно натиснути обидві кнопки на кермі в потрібному напрямку повороту.

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Ще однією новою функцією стала система налаштування керованості RAD Tuner. Це робиться за допомогою повзунків. Якщо немає бажання заглиблюватися в зміни, які викликає кожний повзунок в різних положеннях, передбачені готові профілі: Rally, Sport, Desert Rally та Hill Climb. Останні два створені на основі участі Rivian у заходах Rebelle Rally 2023 та Pikes Peak 2024.

Для нових електромобілів Rivian Gen 2 Quad R1T та R1S заявлений запас ходу 602 км (за циклом EPA). В спеціальному режимі Conserve можна досягти 644 км. Для зарядки батареї в базі доступний порт NACS, що відкриває доступ до мережі зарядних станцій Tesla Supercharger. Також пропонується адаптер CCS DC, що розширює можливості заряджання.

За всі можливості доведеться чимало заплатити. Ціна Rivian Gen 2 Quad R1T починається з $115990, а позашляховик R1S стартує з позначки $121990.

Джерело: electrek, engadget

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