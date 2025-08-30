Tesla Model Y Performance стартує в Європі від €62 тис.: 460 к.с., 3,5 секунди до "сотні" та 580 км запасу ходу

Tesla анонсувала початок продажів нової модифікації Model Y Performance у Європі. Постачання почнуться вже у вересні. Компанія оновила свій онлайн-конфігуратор для європейського ринку, додавши всі ключові характеристики та відмінності від стандартних версій кросовера.

Оновлені характеристики Tesla Model Y Performance

Головний акцент робиться на динаміці: розгін від 0 до 100 км/год займає лише 3,5 секунди (або 3,3 секунди від 0 до 60 миль/год). Для порівняння: звичайна Model Y потребує 4,8 секунди, тож приріст є відчутним. Це стало можливим завдяки новій силовій установці потужністю 460 к.с.

Важливо, що навіть із таким приростом у динаміці електромобіль зберіг високий запас ходу: до 580 км за циклом WLTP. Також підтверджено підтримку швидкісної зарядки — за 15 хвилин можна отримати 243 км пробігу. Tesla уточнила, що для цього використовуються нові високовольтні елементи акумулятора, хоча точну місткість батареї не розкривають.

У Tesla наголошують, що Performance-версія оснащена модернізованою підвіскою з електронними амортизаторами. Така ж система була вперше протестована на Model Y L, яка отримала схвальні відгуки за керованість навіть у випадках повного завантаження.

Ще одне важливе нововведення — режим Stability Assist Mode. Він дозволяє водію самому обирати налаштування тяги та стабілізації: Standard, Reduced або Off. Це фактично дає змогу точніше контролювати поведінку кросовера залежно від стилю їзди чи дорожнього покриття.

Дизайн та інтер’єр

Крім техніки, Model Y Performance отримала і візуальні зміни:

нові 21-дюймові диски Arachnid 2.0,

перероблені передній та задній бампери з більш агресивним дизайном.

У салоні з’явилися спеціальні Performance-шильди, що перегукуються з Plaid-серією Tesla, а також оновлений центральний дисплей з покращеною роздільною здатністю. Його діагональ зросла з 15,4 до 16 дюймів. Передні сидіння отримали регульовану підтримку стегон, що стане особливо зручним для високих водіїв.

Ціна

Ціна нової версії Tesla Model Y Performance у Європі стартує від €62 тис. Ціна варіюватиметься залежно від країни, але в цілому залишатиметься в цьому діапазоні. Tesla вже відкрила конфігуратор, тож потенційні покупці можуть перевірити доступність і ціни у своєму регіоні.

Перші огляди ще попереду. Однак досвід із Model 3 Performance, яка отримала відмінні відгуки від більшості журналістів і тест-пілотів, свідчить, що і Model Y Performance може стати серйозним гравцем у сегменті “заряджених” електрокросоверів. У Tesla впевнені, що завдяки низькому центру ваги навіть SUV здатен забезпечити спортивні відчуття від керування.

Джерело: electrek