Електричний позашляховик Kia EV9 2025 року отримав нові опції в базі при попередній ціні

Kia представила електричний позашляховик EV9 модельного ряду 2025 року. Компанія додала в базову комплектацію кілька нових функцій та можливостей, залишивши попередню ціну. Завдяки цьому автовиробник сподівається стимулювати продажі.

Kia EV9 2025 року має такі нові функції в базі, як система кругового огляду, замшеві стелі та нове двоколірне кермо. Усі комплектації включають нові функції безпеки, такі як моніторинг сліпих зон, запобігання зіткненням при парковці спереду та ззаду, попередження про відстань при паркуванні.

Також пропонується кілька платних додаткових опцій. Kia додала проєкційний дисплей, який можна придбати окремо за $440, а пакет «Комфорт» з Kia Digital Key 2 тепер коштує $815 замість попередніх $1100.

Незважаючи на додаткові оновлення, Kia залишила ціни на EV9 незмінними на 2025 рік. Вартість базової моделі з одним двигуном (Single-Motor Air) починається від $55500. Вона комплектується батареєю місткістю 99,8 кВтгод та має запас ходу 501 км. Версія з двома моторами (Dual-Motor Air) коштує від $58500. Вона має такий самий акумулятор, але менший автономний пробіг – до 445 км. Також пропонується «спортивна» версія Dual-Motor GT-Line. В цьому випадку потужність силової установки становить до 380 к.с. (238 кВт), а крутний момент – 650 Нм. Ціна починається з $63000.

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Джерело: electrek