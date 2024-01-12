Tesla прямує в спортзали з Cyberhammer — тренувальним молотом, натхненним Cybertruck

З часу анонсу електричного кіберпікапу Tesla активно використовує його суперечливий дизайн у лінійці власних товарів та аксесуарів.

Раніше автовиробник випустив картонний будиночок для котів у стилі футуристичного електропікапа, домашню зарядку для електромобілів, ложку для McFlurry, а також GigaBier – лінійку преміального пива за $30 у стилі Cybertruck. А нині сайт Electrek помітив нову заявку на товарний знак від Tesla, яка розкриває ще один продукт під назвою «Cyberhammer».

Автовиробник зареєстрував торгову марку в категорії фітнес-обладнання — тренажери — фітнес-молоти. Враховуючи ціну попередніх товарів, молот Cyberhammer буде досить дорогим, і невідомо як виглядатиме — однак Electrek запропонував власний концепт:

Ілон Маск вперше анонсував Cybertruck ще у 2019 році, але поставки вантажівки почалися лише наприкінці листопада. Водночас жорстка конструкція та дизайн з кутами у деяких користувачів вже викликали насмішки, а в експертів — побоювання щодо безпеки.

Раніше Tesla повернула суперечливий пункт в угоду з купівлі Cybertruck, який передбачає, що компанія може подати до суду або стягнути штраф у розмірі $50 000, якщо клієнт «‎зарано» перепродасть автівку.

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