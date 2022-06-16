Tesla вчергове підняла ціни на всю лінійку електромобілів — надбавка сягає $6 тис.

Після невеличкої паузи Tesla знову підвищила ціни на свої електромобілі — цього разу подорожчала вся лінійка, причому досить суттєво. Зміни вже можна побачити в онлайн конфігуратор на американському сайті, найсильніше подорожчали «далекобійні» конфігурації — топові моделі накинули $6 тис. до попередньої ціни.

Протягом 2021 року Tesla майже щомісяця змінювала ціни (не на користь споживачів) на свої електромобілі, проте на початку 2022 року стрімке зростання цін дещо сповільнилося. Як згадує electrek, останнє значне підвищення цін відбулося в березні 2022 року, а потім у квітні компанія ще раз несуттєво скорегувала ціни на «далекобійні» автомобілі.

Tesla Model 3

У випадку молодшого седана Model 3 подорожчання виявилося найменш відчутним — зачепило тільки «далекобійну» Model 3 Long Range, ціна якої зросла на $2,5 тис. — з $54 490 до $57 990.

Tesla Model Y

У випадку найпопулярнішої наразі моделі Tesla — компактного кросовера Model Y — подорожчання більш відчутне. Обидві версії накинули $3 тис. зверну до старої ціни:

Model Y Long Range. Був — $62 990, став — $65 990

Model Y Performance. Був — $67 990, став — $69 990

Tesla Model S

Ціна Tesla Model S також значно зросла сьогодні, і це після помітного подорожчання на $5000 лише кілька місяців тому. Мова про повнопривідну Dual Motor All-Wheel Drive Long Range — донедавна вона коштувала $99 990, а зараз обійдеться в $104 990. Водночас ціна топової версії Plaid поки лишилася без змін — $135 990.

Tesla Model X

Нарешті, флагманський кросовер Model X, як і седан Model S, також немало докинув до попередньої ціни. Якщо раніше Dual Motor All-Wheel Drive Long Range в США коштував $114 990, то новим покупцям доведеться заплатити за нього на $6 тис. більше — $120 990. Як і з Model S, ціна топового Model X Plaid не змінилась — 138 990 доларів.

В Tesla публічно ніяк не прокоментували, з чим пов’язане чергове підвищення, проте можна згадати про підвищений попит на електричні електромобілі через паливну кризу. До цього додалася інфляція в США, яка досить відчутно вдарила по фондовому ринку та криптовалютам, а також дефіцит чипів і перебої в ланцюжках постачань, які досі зберігаються.

На початку місяця Ілон Маск дав керівництву Tesla розпорядження не наймати нових працівників та готуватися до ймовірного звільнення 10% штату (це близько 10 тис. працівників). Також у нещодавньому листі CEO Tesla схарактеризував поточний квартал як “дуже важкий” та закликав співробітників згуртуватися, щоб відновитися якомога швидше.