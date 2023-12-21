Tesla знала, що деякі з її деталей мають високий рівень браку, але все одно звинувачувала користувачів

Reuters опублікувало розслідування, в якому йдеться про ймовірні схеми навмисного нехтування Tesla та перекладання провини на клієнтів за несправність запчастин. Йдеться про те, що компанія, очолювана Ілоном Маском, має давню тенденцію стверджувати, що власники автомобілів вдаються до «зловживань», стягуючи з них плату за ремонт через поломки, спричинені неякісними деталями. Проблеми часто пов’язані з підвіскою та рульовим керуванням.

Декілька розповідей у матеріалі є документальними свідченнями власників Tesla, яким сказали, що проблеми з їхніми автомобілями виникли через попередні пошкодження або зловживання водієм, передає Engadget. У деяких випадках вони щойно купили автомобілі:

Шрайянш Джайн зазнав поломки підвіски на Tesla Model Y 2023 року випуску, якою він володів менш як 24 години. Коли автовиробник повідомив йому, що причиною став нижній важіль, який відокремився від рульового кулака, він очікував, що Tesla покриє витрати на ремонт. Представник сервісу, який оглянув автомобіль, сказав, що не знайшов «доказів будь-яких зовнішніх пошкоджень», але через тиждень Tesla надіслала Джайну листа, в якому уникала звинувачень і вказувала на «попереднє зовнішнє пошкодження передньої правої підвіски» як на причину.

Джайн сказав, що він був єдиною людиною, яка керувала автомобілем у перший день володіння, і він не потрапляв в аварію до того, як підвіска вийшла з ладу. «Я подумав: чорт забирай, як метал може так тріснути, коли я точно знаю, що машина ні в що не врізалася?». Через три місяці ремонт був завершений, і Джайну довелося заплатити 1250 доларів франшизи (решту покрила його страховка). Він каже, що після цього його страхові тарифи різко зросли й на іншу машину, якою він володів.

Хірург з Цинциннаті Трейс Каррі заплатив 110 000 доларів за Tesla Model X 2016 року випуску. Він двічі замінював важелі керування, один раз по гарантії, а другий раз — своїм коштом. Після того, як гарантія закінчилася, Каррі заплатив близько $10 000 за несправні деталі підвіски й приводної осі. Потім, у 2018 році, він замінив передні півосі (за гарантією); він замінив їх ще раз (за власний кошт) за $1500.

Розслідування Reuters припускає, що Tesla знала, що багато деталей, які потребували заміни в Model X Каррі — важелі управління, підвіска і передні півосі — мали високий рівень відмов.

Ендрю Ландін їхав на Model 3 своєї дружини 2018 року випуску в серпні, коли під час наїзду на лежачого поліціянта в автомобілі відмовив гідропідсилювач керма. Житель Санта-Рози, Каліфорнія, розповів, що сервісний менеджер Tesla повідомив йому, що роз’єм гідропідсилювача керма піддався корозії — і пов’язав це з автомийкою, на яку працівник послався як на відому проблему.

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Ландід заплатив 4400 доларів з власної кишені за заміну рульової рейки й джгута проводів, нібито завдяки своєму рішенню відвідати автомийку. «Це єдиний автомобіль, про який я коли-небудь чув, де автомийка може пошкодити електропроводку», — сказав він менеджеру Tesla. Ландід описав відповідь працівника так:

Все, що я можу вам сказати, це те, що ми не 100-річна компанія, як GM і Ford. Ми ще не виправили всі помилки.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) з 2020 року розслідує діяльність Tesla щодо передньої тяги (частини підвіски) в моделях S і X, а в липні почала вивчати збої в роботі гідропідсилювача керма в моделях Model 3 і Model Y, які вийшли у 2023 році.