Тест 180 відеокарт на честь ювілею PC Games Hardware: NVIDIA RTX 5090 на 2477% швидша за Radeon HD 5870

Вадим Карпусь

Німецький сайт PC Games Hardware святкує своє 25-річчя. З нагоди ювілею команда PCGH вирішила відзначити подію у свій найкращий спосіб — масштабним тестуванням відеокарт. Сам по собі факт їхніх регулярних оглядів не є новиною, адже вони завжди тримають руку на пульсі сучасних апаратних й програмних оновлень. Але ювілейне тестування охоплює різноманітні моделі з 2009 по 2025 рік. То ж можна поглянути на 16-річні відеокарти у зв’язці з сучасними процесорами та оцінити прогрес у цій галузі.

У тест увійшли 180 відеокарт із підтримкою DirectX 11, тож на одних і тих самих графіках можна побачити старі Radeon HD 5870 та GeForce GTX 480 поруч із сучасними флагманами. І результати тут — не лише про “сиру” продуктивність. Старі ігрові рушії та обмеження CPU часто зменшують розрив у швидкодії. На папері різниця між картами величезна, але в реальних іграх відставання старих GPU зменшується, коли вмикаються вузькі місця рушіїв.

Дані чітко показують ключові архітектурні злами: Terascale → GCN, Kepler → Maxwell, GCN → RDNA. Архітектура Maxwell вирішила проблеми Kepler із енергоспоживанням та помітно підняла ефективність. RDNA повністю перебудувала дизайн шейдерів у AMD, а RDNA 2 принесла Infinity Cache, що дозволило стабілізувати частоту кадрів без необхідності у широких шинах пам’яті.

У 2025 році архітектура RDNA 4 покращила трасування променів, але не показує стрибка у растровій продуктивності. У Nvidia апгрейд Blackwell після Ada виявився меншим, ніж у попередніх поколіннях, тож все більшу роль відіграє технологія генерації кадрів. На ринку знову з’являється Intel: від єдиної Arc A380 компанія розширила лінійку до кількох відеокарт середнього сегмента, що добре ілюструє, як драйвери та підтримка API впливають на реальну продуктивність із часом.

PCGH використовували розігнаний тестовий стенд на базі процесора Core i9-14900KS, щоб мінімізувати вплив процесора. Але навіть так деякі ігри обмежували потенціал сучасних GPU. Базовою точкою відліку стала перша DirectX 11-карта — Radeon HD 5870.

Результати тесту продуктивності 180 відеокарт PC Games Hardware

Ще один тренд — обсяг відеопам’яті. Старі відеокарти з 3-4 ГБ швидко впираються в ліміт навіть у DX11. Сьогодні мінімум для плавного геймінгу — 8 ГБ, тоді як моделі з 12–16 ГБ дозволяють грати на високих налаштуваннях без підгальмовувань. Висновок простий: нова архітектура, достатньо пам’яті та якісні драйвери важливіші за “суху” кількість шейдерних блоків.

PCGH поділилися лише зведеним синтетичним графіком, але також протестували чотири популярні ігри. Це дає змогу побачити, як зміни архітектури реально вплинули на ігрові бенчмарки.

Цей масштабний тест PC Games Hardware показує, наскільки далеко просунулася індустрія комп’ютерної графіки за 16 років — від перших DirectX 11-карт до RTX 5090. Для геймерів головний урок простий: потужність GPU — це не тільки “терафлопси”, а баланс між архітектурою, відеопам’яттю, драйверами й новими технологіями.

Джерело: videocardz, pcgameshardware

