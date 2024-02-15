The Information: творці ChatGPT розробляють конкурента пошуковика Google — на базі Microsoft Bing

Схоже, OpenAI розробляє власний пошуковик зі штучним інтелектом.

Згідно зі статею The Information, який посилається на власні неназвані джерела, новий продукт може частково базуватися на пошуковій системі Microsoft Bing (Microsoft — найбільший інвестор OpenAI із мільярдними вкладами).

Незрозуміло, чи буде новий пошуковий продукт відокремлений від ChatGPT — чатбота OpenAI.

Розробка ставить OpenAI у пряму конкуренцію з пошуком Google і слідує за спробою Microsoft покращити свою пошукову систему Bing за допомогою технологій ШІ. Однак судячи з останніх даних, це не надто допомогло — його частка на ринку пошукових систем за цей час зросла всього на 1%.

Торік генеральний директор корпорації Сатья Наделла позитивно оцінив потенціал ШІ Bing. Після запуску він назвав Google 800-фунтовою горилою в пошуку та сказав, що хоче, щоб усі знали, що Microsoft змусила свого головного конкурента «танцювати».

Google тим часом оголосила, що змінила назву свого чатбота Bard на Gemini та запустила свою найпотужнішу велику мовну модель Gemini Ultra 1.0 (за ціною 909,99 грн на місяць).

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