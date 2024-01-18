ChatGPT не допоміг: частка ринку для пошуковика Bing від Microsoft майже не змінилася за рік

Оновлений Bing отримав змогу генерувати текстові відповіді на запити людей за допомогою штучного інтелекту OpenAI, однак на кінець 2023 року ситуація з популярністю пошуковика Microsoft на ринку майже не змінилась — і відзначилась часткою у 3,4%, згідно з даними StatCounter (через Bloomberg).

Фактично з моменту оголошення ChatGPT частка Bing на ринку пошукових систем зросла всього на 1%. З огляду на попередні заяви Microsoft, такий показник здається аж занадто малим.

«Вся категорія пошуку зараз переживає кардинальні зміни», — говорив генеральний директор Microsoft Сатья Наделла.

Bing довго боровся за релевантність, однак численні ребрендинги та редизайни з моменту його дебюту у 2009 році мало чим допомогли. За даними SensorTower, за місяць до того, як Microsoft оновила пошукову систему генеративним ШІ, люди витрачали на неї на 33% менше часу, ніж за рік до того. Тож ChatGPT принаймні допоміг призупинити ці падіння.

Хоча, згідно з аналізом Bloomberg Intelligence, у другому кварталі 2023 року кількість активних користувачів пошукового мобільного застосунку у США більш ніж подвоїлася порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 3,1 мільйона. Загалом користувачі витрачали на пошуковик на 84% більше часу.

За даними SensorTower, до кінця року кількість активних користувачів Bing зросла до 4,4 мільйона. Що можна пояснити тим, що у жовтні Microsoft додала у пошуковик генератор зображень DALL-E 3. Пропозиція не покращує пошукові можливості Bing, але, за словами Джорді Рібаса, віцепрезидента Microsoft із пошуку та штучного інтелекту, призвела до сплеску використання.

Проблема Bing полягає ще й в тому, що конкуренти не стоять на місці. Абсолютний лідер Google так само у травні запустив експериментальну версію своєї пошукової системи під назвою SGE, що надає текстові відповіді зверху знайомого списку посилань (у нього Google вже цього року планує вбудувати свою найпотужнішу велику мовну модель Gemini).