The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — перша гра від Nintendo за $70. Та інші анонси Nintendo Direct

Компанія Nintendo провела черговий захід Nintendo Direct, присвячений анонсам майбутніх ігор. Цього разу, крім радості від новинок користувачів очікує і деяке засмучення.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Річ у тім, що одночасно з демонстрацією нового трейлера The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стало відомо, що Nintendo вирішила піти стопами Sony та Microsoft і підвищити вартість ігор до рівня $70. Саме стільки коштує The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom згідно зі сторінкою гри в магазині eShop.

Sony ще у 2020 році заявила, що ексклюзиви для PS5, такі як Demon’s Souls та Returnal, будуть продаватися за вищою ціною. У грудні Microsoft заявила, що її «нові, створені для нового покоління, повноцінні ігри» також коштуватимуть дорожче. Тож слід починати звикати до ціни ігор $70.

Крім The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom у рамках Nintendo Direct були показані трейлери до багатьох інших відомих проєктів та франшиз, мабуть, за винятком Маріо. Так, шанувальникам стало відомо про несподіваний запуск ремастера оригінальної Metroid Prime, дату виходу Pikmin 4 та додавання ігор Game Boy до сервісу підписки Switch Online. Крім того, було кілька анонсів для шанувальників рольових ігор.

