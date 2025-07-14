The Witcher 3 отримала мод, який відкриває весь палац Боклера з таємною кімнатою

The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine

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Ентузіасти створили мод для The Witcher 3, що відкриває повний доступ до палацу Боклера — з троном, бібліотекою та таємною кімнатою.

Користувач OlivierR45455566465 зробив мод, який дозволяє повноцінно дослідити палац столиці Туссента з доповнення «Кров і вино» у будь-який момент гри. Тепер гравці можуть вільно блукати всередині палацу з усіма приміщеннями, які в оригінальній версії були або недоступні, або використовувалися лише в кат-сценах.

Конкретно мод відкриває розкішний вхідний хол, головну вежу з трьома рівнями, Лицарську залу, бібліотеку Боклера з дахом, тронну залу, кімнату зі скарбами та кімнату герцогині. Окремо моддер додав приховану кімнату, яку потрібно знайти самостійно. Усі інтер’єри спроєктовані згідно з описами з книг про «Відьмака», а не просто за мотивами ігрового оригіналу. Цей мод розрахований саме на тих, хто читає книжкову серію і хоче побачити ці локації наживо у грі.

Окрім цього, у The Witcher 3 останнім часом з’явилося чимало цікавих фанатських модів. Наприклад, моддери повернули в гру систему навичок із першої The Witcher — із понад 200 новими здібностями. Ще у файлах гри знайшли розширений квест із Вів’єн. А також подейкують, що The Witcher 3 може отримати нове велике DLC, масштабом не менше за «Кров і вино».

CD Projekt Red теж не відстає: до кінця 2025 року готується офіційний апдейт, який додасть підтримку кросплатформних модів для The Witcher 3: Wild Hunt на PS5, Xbox Series X|S та ПК. Моди розповсюджуватимуться через сервіс mod.io.

Джерело: DSOGaming