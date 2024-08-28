The Witcher 3: Wild Hunt запустили на процесорі RISC-V — FPS невеликий, але все працює

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The Witcher 3: Wild Hunt вдалося запустити на процесорі RISC-V завдяки середовищу Box64 для Linux. Частота кадрів невелика, але гра повністю працює.

Безкоштовна архітектура процесора з відкритим кодом RISC-V знаходиться на більш ранній стадії розробки та впровадження порівняно з ARM або x86/x64. Втім, розробникам середовища для запуску програм Windows на Linux Box86/Box64 все ж вдалося запустити на комп’ютері RISC-V гру AAA.

Для запуску The Witcher 3: Wild Hunt крім Box64 для емуляції інструкцій, були залучені Wine і DXVK. Розробники склали докладний опис експерименту у блозі та завантажили відео з ігровим процесом на YouTube.

На жаль, The Witcher 3 демонструє лише 15 FPS у такій системі. Але запуск на RISC-V все одно став технічним досягненням та натяком на можливе майбутнє архітектури з відкритим кодом. (Порадив би вимкнути у файлах гри погоду та прибрати геть усю рослинність, як робив це для запуску The Witcher 3 на вбудованій відеокарті Intel 2015 року. — А. Р.)

Як пишуть розробники Box86, значні проблеми із запуском The Witcher 3 на RISC-V починаються з інструкцій x86_x64. Нова архітектура повинна мати можливість замінити або дублювати ці інструкції. Багато апаратних ресурсів витрачається на «переклад» інструкцій для RISC-V.

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У серпні минулого року розробники Box86 зробили повністю придатний для гри на RISC-V такі 2D-ігри, як Stardew Valley та World of Goo. Для The Witcher 3 потрібно було придбати Milk-V Pioneer, 64-ядерний ПК RISC-V зі слотом PCIe. Він знадобився для встановлення відеокарти AMD Radeon RX 5500 XT.

Джерело: Tom’s Hardware

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