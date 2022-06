Польща додала This War of Mine до шкільної програми. Тепер гру можуть завантажити усі охочі

27 червня Міністерство науки та вищої освіти Польщі прийняло історичне рішення стосовно навчальної програми та занесло This War of Mine до списку додаткових навчальних матеріалів в межах ініціативи «Ігри в навчанні». Це вперше в історії польської освіти відеогра стала частиною шкільної програми.

На сайті уряду Польщі є детальний опис This War of Mine та посилання на завантаження гри — скористатися цією можливістю можуть всі охочі. Розмір архіву з файлами гри — 2,6 ГБ.

🎮 Pierwsza w historii polskiej edukacji gra znalazła się wśród propozycji szkolnych lektur uzupełniających! "This War of Mine" w atrakcyjny sposób przekazuje wiedzę i poszerza granice wyobraźni. Również w wakacje. ▶ Grę można pobrać tutaj: https://t.co/E76QTr3pn2 pic.twitter.com/iFdtelTzvS — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) June 27, 2022

Проєкт ініціював прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і спочатку планувалося, що This War of Mine стане частиною шкільної програми у 2021 навчальному році. Проте це сталося тільки зараз. Антивоєнний симулятор виживання This War of Mine польської студії 11 bit studios — перша відеогра, яка отримала рекомендацію польського Міносвіти, і наразі лишається єдиною грою у списку. Водночас освітяни радо закликають розробників до співпраці — подати заявку та надіслати гру на перевірку для включення в програму можуть всі охочі. Потрібно лише заповнити відповідну анкету на сайті.

«Відеоігри — один із ключових елементів сучасної культури, і хоча кілька десятиліть тому це здавалося малоймовірним, сьогодні, завдяки феноменальному розвитку технологій та поетиці ігор, вони можуть мати реальний вплив на повсякденне життя. Рекомендуємо широко застосовувати навчальні ігри додидактичного процесу. Їх інтеграція у систему освіти дозволяє передавати знання захопливим для учнів способом, розвиваючи м’які навички та розширюючи межі уяви. У межах програми ми створюємо базу рекомендованих, готових до скачування ігор. Додатково пропонуємо розробити навчальні матеріали з предметів, що реалізуються в межах основної програми. Вони дозволяють легко інтегрувати ігри в навчальний процес» із опису ініціативи «Ігри в навчанні»

***

Гра This War of Mine, симулятор виживання в обложеному місті, вийшла наприкінці 2014 року на ПК. У липні проєкт портували на iOS та Android, а пізніше на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Фінальний DLC вийшов лише наприкінці 2019 року.

В основі гри — облога Загреба у 90-х і жертви серед цивільного населення. Гра отримала схвальні відгуки як представників профільної преси, так і геймерів — cередня оцінка This War of Mine на агрегаторі Metacritic становить 83 бали зі 100 від критиків та 8,3 з 10 від гравців.

З нашим оглядом This War of Mine можна ознайомитись за посиланням нижче.