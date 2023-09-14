Тім Бертон каже, що в ШІ-імітаціях його стилю бракує «людяності та душі» — навіть якщо результати «досить хороші»

Автори BuzzFeed за допомогою генеративного штучного інтелекту зобразили персонажів Disney в моторошному стилі Тіма Бертона, і сам режисер має змішані почуття щодо такої творчості.

В інтерв’ю The Independent Бертон заявив, що результати роботи ШІ з його художнім стилем були «дуже хорошими», утім відчувалось, що в малюнках «бракує чогось важливого».

«Це нагадало мені забобони деяких культур типу «не фотографуй мене, бо це забирає душу». Це щось погане, це забирає щось у вашої душі чи з психіки. Це тривожно, особливо, якщо це стосується вас. Це наче робот, який забирає вашу людяність та душу», — сказав Бертон.

У статті BuzzFeed для генерації зображень використовувався інструмент Midjourney — нейромережа зобразила персонажів Disney з фільмів «Крижане серце», «Русалонька», «Принцеса і жаба», «Красуня і чудовисько» у моторошному художньому стилі Тіма Бертона. Ось, до прикладу, один із результатів:

Зауваження Бертона знову спрямовують до дебатів щодо використання штучного інтелекту для створення мистецьких творів. Із запуском Midjourney, Stable Diffusion і Dall-E будь-який користувач отримав змогу швидко згенерувати необхідне йому зображення — одне з таких навіть перемогло на всесвітньому художньому конкурсі, що викликало гнівну реакцію у митців, які переймалися потенційною втратою робочих місць.

Ну і звісно є питання щодо авторського права — нейромережі сканують інтернет у пошуках навчальних даних і можуть вчитися на роботах митців, які не давали на це своєї згоди. У результаті деякі згенеровані ШІ-інструментами роботи можуть нагадувати оригінальні твори. Троє художників вже позиваються до Stability AI, Midjourney і DeviantAr.

Водночас деякі великі розважальні компанії, як-от Marvel, почали експериментувати з технологією (зокрема вступ до серіалу «Таємне вторгнення» створив ШІ). А нещодавно суд США постановив, що твори штучного інтелекту не можуть бути захищені авторським правом.

Джерело: Insider