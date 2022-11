TIME назвав God of War Ragnarök найкращою грою 2022 року, а друге місце віддав Horizon Forbidden West

Американський журнал TIME почав підбивати підсумки роботи за рік та опублікував список із десяти найкращих відеоігор 2022-го. Перше місце — і тут без сюрпризів — взяла God of War Ragnarök від студії Santa Monica. Продовження хіта 2018 року про пригоди спартанського воїна-напівбога Кратоса та його сина Атрея — головний претендент на GOTY цього року, тож тут немає нічого дивного.

Тільки минулого тижня Sony відзначила вагоме досягнення God of War Ragnarök — за тиждень гра розійшлася накладом в 5,1 млн примірників та встановила абсолютний рекорд як для франшизи, так і для всіх ігор внутрішніх студій PlayStation. Наш детальний огляд після 10 годин — за цим посиланням.

На другому місці розташувався інший відомий ексклюзив PlayStation — Horizon Forbidden West, довгоочікуване багатьма продовження хіта 2017 року від Guerrilla Games (Horizon Zero Dawn) про пригоди дівчини Елой у постапокаліптичному світі, наповненому роботами, схожими на різних тварин.

Замикає першу трійку The Quarry — горор Supermassive Games обійшов навіть нашумілу Elden Ring від FromSoftware та Bandai Namco, яка розмістилася на четвертому місці. Нагадаємо, що екшен-RPG від авторів Sekiro та Dark Souls досі утримує перше місце рейтингу найвище оцінених ігор на агрегаторах Metacritic та OpenCritic.

До десятки найкращих за версією TIME також вдалося потрапити «котячій» адвенчурі в кіберпанк сеттингу Stray, оновленій версії The Last of Us Part I, кунг-фу екшен Sifu та ще кільком релізам.

10 найкращих ігор 2022 року за версією TIME