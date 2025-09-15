Новини Ігри 15.09.2025 comment views icon

"Ніхто не перевіряв": найвідоміша "хтивка" Morrowind з'явилась в грі потай від Bethesda

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"Ніхто не перевіряв": найвідоміша "хтивка" Morrowind з'явилась в грі потай від Bethesda
The Elder Scrolls 3: Morrowind / Bethesda

У Morrowind випадково прослизнула одна з найвідоміших книг в історії Elder Scrolls. Культова “хтивка” з’явилася через банальну неуважність Bethesda.

Автор тексту відомої п’єси “Хтива аргоніанська діва” — сценарист і дизайнер квестів Марк Нельсон. Крім інших серйозних квестів і діалогів, Нельсон одного разу написав зовсім інший текст — легковажну п’єсу про служницю-аргоніанку.

“Оскільки ніхто не звертав уваги, ми могли додавати в гру що завгодно. Правило Тодда завжди було: “Гумору не місце в іграх”. Це його правило. Тож, звісно, воно перетворилося на: “Гумору не місце в іграх, якщо Тодд його не помітить…”. Так і з’явилися речі на кшталт “Хтивої аргоніанської діви”, — зізнався Нельсон.

Додамо, що саме він працював над доповненнями Tribunal і Bloodmoon, а також створював початкове селище Сейда Нін. Чоловік вигадав і знаменитого мага Тархіеля, який буквально падає з неба перед гравцем. І водночас він створив таку жартівливу книгу.

"Ніхто не перевіряв": найвідоміша "хтивка" Morrowind з'явилась в грі потай від Bethesda
Частина п’єси “Хтива аргоніанська діва” / Morrowind

За його словами, він навіть не пам’ятає, чому написав таку розповідь. За його словами, він просто хотів перепочити від рутини й вигадав жарт для персонажа Крассія Куріо, який в самій Elder Scrolls вважається автором книги. Швидше за все, якби хтось побачив розповідь з-поміж купи книг — ми б ніколи не побачили “хтивку”. Тодд Говард тоді не був налаштований на подібні жарти, оскільки існування Bethesda залежало від успіху Morrowind.

“Для половини команди це, мабуть, була перша гра. Це було божевілля. Ця книга — справжній проєкт із пристрасті. Вона не мала бути написана. Це дурня, яка не мала з’явитися, не мала стати популярною — але все вийшло завдяки тому, що в потрібний момент зібралися потрібні люди, готові викластись на повну, щоб створити її”, — ділиться сценарист.

"Ніхто не перевіряв": найвідоміша "хтивка" Morrowind з'явилась в грі потай від Bethesda
Маг Тархіель, який падає просто з неба / Morrowind

Попри протест Bethesda та подібні жарти команди — ми отримали прекрасний мем, який вийшов за межі Morrowind. Навіть інші ігри спробувати повторити подібні розповіді. Наприклад, в так званій “похмурій Skyrim” від польських розробників в першій локації можна знайти подібну еротичну книгу, хоча там вона набагато жорсткіша. А от самі фанати Morrowind не залишають гру — нещодавно найстаріший фанатський мод отримав найбільше оновлення за 22 роки. 

Джерело: PC Gamer

